Льготную ипотеку для семей с детьми продлят до 2030 года

Президент утвердил перечень поручений по реализации своего послания Федеральному Собранию, состоявшегося 29 февраля 2024 года. Они затрагивают и действие льготной ипотечной программы для семей, имеющих детей.

До 1 июня 2024 года правительству поручено продлить до 2030 года срок действия льготной ипотечной программы для семей с детьми. Им при наличии детей до 6 лет сохранят ставку не более 6% годовых в течение всего срока кредитования.

Установят особые условия предоставления ипотечного жилищного кредита на приобретение жилых помещений в регионах с низким уровнем жилищного строительства, а также в малых городах.

Будут и меры поддержки в отношении семей, в которых третий ребенок или последующие родились в период с 1 января 2024 по 31 декабря 2030 года.