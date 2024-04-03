С апреля пользоваться ChatGPT можно без регистрации

КомпанияOpenAI сделала свой чат-бот ChatGPT доступным для всех пользователей без необходимости проходить регистрацию.
Мы упрощаем людям доступ к преимуществам искусственного интеллекта. Начиная с сегодняшнего дня, вы можете использовать ChatGPT мгновенно, без необходимости регистрации. Мы внедряем это постепенно, чтобы сделать ИИ доступным для всех, кому интересны его возможности, — говорится в релизе компании разработчика.
Изменения политики использования относятся только к ChatGPT и не затронут другие продукты OpenAI
Нововведения будут внедряться «постепенно» для пользователей из 185 стран. Можно ли будет таким образом пользоваться ИИ в России — пока неизвестно.
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