Вклады

Для вкладов со сберегательными сертификатами будут особые условия

До 15 июля 2024 года правительство и Банк России разработают и внесут в законодательство изменения в отношении вкладов, которые удостоверяются сберегательными сертификатами.

Согласно поручениям В. Путина по итогам его обращения к Федеральному Собранию в феврале, введут возможность привлечения кредитными организациями денежных средств на срок не менее 3-х лет во вклады, которые удостоверяются сберегательными сертификатами.

Условия этих вкладов не предусматривают право владельца соответствующего сертификата на получение вклада по требованию.

Определят случаи возможного возврата вклада по требованию вкладчика до истечения срока, указанного в договоре вклада.

В системе обязательного страхования вкладов они будут застрахованы на сумму не более 2 млн 800 тыс. рублей. То есть ровно в 2 раза больше, чем обычные вклады.

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