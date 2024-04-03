«Миру» нет. В Киргизии с 5 апреля перестанут работать карты «Мир»

Система внутренних контролей как отражение культуры ведения современного бизнеса

Чаще всего речь о внедрении системы внутренних контролей (СВК) заходит в контексте налогового мониторинга, для вступления в который она необходима в соответствии с требованиями ФНС в качестве одного из обязательных условий. На деле же это полноценный и очень надежный инструмент сокращения возможных рисков и повышения эффективности бизнес-процессов, помогающий принимать грамотные управленческие решения и корректировать работу как бизнес-структуры в целом, так и отдельных подразделений, функций и персонала.