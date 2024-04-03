Банки

«Миру» нет. В Киргизии с 5 апреля перестанут работать карты «Мир»

Оператор платежной системы Киргизии с 5 апреля прекратит обслуживать карты «Мир». В свою очередь, карты Киргизии — «Элкарт» перестанут работать в России.
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Оператор национальной платежной системы Киргизии «Элкарт» с 5 апреля прекратит обработку банковских карт «Мир», сообщила киргизская компания. Решение принято из-за санкций США в отношении НСПК — оператора карт «Мир».

«С целью минимизации риска вторичных санкций ЗАО «Межбанковский процессинговый центр» (ЗАО «МПЦ») как гарант бесперебойной работы национальной платежной системы «Элкарт» информирует о прекращении обслуживания с 5 апреля 2024 года банковских карт «Мир» в своей инфраструктуре в связи с расторжением взаимоотношений с АО «НСПК», — цитирует оператора РБК.

В связи с взаимным прекращением обслуживания карт в платежных системах друг друга пользователям станут недоступны безналичная оплата в POS-терминалах, снятие наличных в банкоматах, переводы с карты на карты, а также интернет-платежи.

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