«Миру» нет. В Киргизии с 5 апреля перестанут работать карты «Мир»

Оператор национальной платежной системы Киргизии «Элкарт» с 5 апреля прекратит обработку банковских карт «Мир», сообщила киргизская компания. Решение принято из-за санкций США в отношении НСПК — оператора карт «Мир».
«С целью минимизации риска вторичных санкций ЗАО «Межбанковский процессинговый центр» (ЗАО «МПЦ») как гарант бесперебойной работы национальной платежной системы «Элкарт» информирует о прекращении обслуживания с 5 апреля 2024 года банковских карт «Мир» в своей инфраструктуре в связи с расторжением взаимоотношений с АО «НСПК», — цитирует оператора РБК.
В связи с взаимным прекращением обслуживания карт в платежных системах друг друга пользователям станут недоступны безналичная оплата в POS-терминалах, снятие наличных в банкоматах, переводы с карты на карты, а также интернет-платежи.
Начать дискуссию