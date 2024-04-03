Набиуллина дала прогноз по ключевой ставке: как оно будет

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина допустила, что при базовом сценарии снижение ключевой ставки возможно во второй половине 2024 года.

На встрече с фракцией «Новые люди» глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что базовый сценарий предполагает снижение ключевой ставки в 2024 году, вероятнее — во второй половине года.

Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе фракции.

ЦБ повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов — до 16% годовых на заседании 15 декабря 2023 года, а затем на следующем заседании 16 февраля оставил ее без изменения.

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 26 апреля.