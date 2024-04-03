Набиуллина дала прогноз по ключевой ставке: как оно будет

На встрече с фракцией «Новые люди» глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что базовый сценарий предполагает снижение ключевой ставки в 2024 году, вероятнее — во второй половине года.
Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе фракции.
ЦБ повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов — до 16% годовых на заседании 15 декабря 2023 года, а затем на следующем заседании 16 февраля оставил ее без изменения.
Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 26 апреля.
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