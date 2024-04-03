🎓 Уже завтра бухгалтеры узнают, как налоговая контролирует переводы на карты физлиц

Налоговики получают все больше возможностей для контроля за доходами физлиц: доступ к банковским счетам, базам данных ЗАГС и прочее.
Завтра, 4 апреля в 15:00 мск, на вебинаре разберемся вместе с адвокатом, действительно ли все так страшно.
Спикер – Марина Жирова, адвокат, старший партнер Адвокатского бюро «Яблоков и партнеры».
На вебинаре рассмотрим:
последствия получения денег физлицом без оформления статуса ИП;
контроль ФНС за счетами физлиц;
способы выявления незадекларированных доходов;
что и как делать, если вас вызывают в налоговую для проверки;
рекомендации — стоит ли ходить в налоговую и как себя вести;
если траты физлица превышают заработки — действительно ли налоговики следят за этим.
Ждем вас на вебинаре 4 апреля в 15:00 мск!
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