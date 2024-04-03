В законе пропишут право малого и среднего бизнеса на кредитные каникулы

Субъекты малого и среднего предпринимательства смогут периодически обращаться к банку или иному кредитору за кредитными каникулами.

Правительство совместно с Центробанком до 1 июня 2024 года разработает и внесет в законодательство изменения, предусматривающие предоставление представителям малого и среднего бизнеса права на кредитные каникулы. То есть обращаться к кредитору — финансовой организации с требованием установить льготный период, на который приостанавливается исполнение обязательств заемщика по договору кредита или займа.

Обращаться можно будет не чаще одного раза в 5 лет.

Каникулы установят на срок до 6 месяцев без ухудшения кредитной истории.

Такое поручение кабмину и ЦБ дал президент.