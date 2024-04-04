Дома в СНТ включат в программу бесплатной социальной газификации

Дома на землях садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ) бесплатно подключат к газу.

Президент поручил правительству совместно с исполнительными властями регионов, ПАО «Газпром» и при участии иных газоснабжающих организаций обеспечить без привлечения средств граждан подключение к газораспределительным сетям домовладений, расположенных на землях садоводческих некоммерческих товариществ в газифицированных населенных пунктах.

Газ доведут до границ земельных участков, принадлежащих заявителям, при наличии соответствующей заявки о подключении.

До 15 июля 2024 года определят критерии и условия такого подключения или технологического присоединения.