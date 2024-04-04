За 4 года власти потратили на кинематограф 36 млрд рублей

Число качественных отечественных фильмов растет.

Мишустин в ходе ежегодного отчета перед Госдумой заявил, что за 4 года правительство инвестировало в кинематограф 36 млрд рублей. И только за один прошлый год кинотеатры в России собрали больше всей этой суммы – почти 40 млрд.

Фильмы, созданные при государственном участии, уже посмотрели около 57,5 миллиона зрителей.

А вас устраивает качество российского кино? Оставляйте комментарии.