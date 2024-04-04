За 4 года власти потратили на кинематограф 36 млрд рублей

Число качественных отечественных фильмов растет.
Мишустин в ходе ежегодного отчета перед Госдумой заявил, что за 4 года правительство инвестировало в кинематограф 36 млрд рублей. И только за один прошлый год кинотеатры в России собрали больше всей этой суммы – почти 40 млрд.
Фильмы, созданные при государственном участии, уже посмотрели около 57,5 миллиона зрителей.
А вас устраивает качество российского кино? Оставляйте комментарии.
Комментарии10
"Число качественных отечественных фильмов растет."
И ни один не могу вспомнить реально качественный, с хорошим интересным сценарием, харизматичными актерами, талантливой операторской работой, саундтреком, который хочется скачать в телефон...
как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов
Как определялось их качество?
странно, как будто сравниваются два абсолютно разных показателя: инвестиции в отечественное кино и общие сборы кинотеатров от всех фильмов.
давайте лучше посмотрим какие фильмы окупились, их там будет по пальцам пересчитать