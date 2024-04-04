Обрабатывающая промышленность установила рекорд за 10 лет

По словам Мишустина, по итогам 2023 года производство в целом выросло на 3,5%, превзойдя даже самые смелые прогнозы.

Главным драйвером была обрабатывающая промышленность – она прибавила 7,5%. Это рекорд за последние 10 лет.

Крайне важно, что доля отрасли в валовом внутреннем продукте увеличивается, — отметил глава кабмина.

По расчетам, которые были сделаны с учетом особенностей динамики цен в разных сферах экономики, этот показатель приблизился к 13%. Таким образом, задача, которая была поставлена президентом, выполнена.

В плюс вышли практически все виды деятельности, особенно – ориентированные на внутренний спрос. Именно его восстановление стало одним из ключевых факторов прошлого года.