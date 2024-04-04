Обрабатывающая промышленность установила рекорд за 10 лет

Главным драйвером была обрабатывающая промышленность – она прибавила 7,5%. Это рекорд за последние 10 лет.
Крайне важно, что доля отрасли в валовом внутреннем продукте увеличивается, — отметил глава кабмина.
По расчетам, которые были сделаны с учетом особенностей динамики цен в разных сферах экономики, этот показатель приблизился к 13%. Таким образом, задача, которая была поставлена президентом, выполнена.
В плюс вышли практически все виды деятельности, особенно – ориентированные на внутренний спрос. Именно его восстановление стало одним из ключевых факторов прошлого года.
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