Рост 60% показала отрасль, которой 30 лет не занимались

Станкостроение за 2023 год показало рост в 60%. Перед отраслью стоят самые серьезные задачи, предупредил Мишустин.

30 лет не занимались развитием этого направления. Сейчас начинаем его не просто восстанавливать. Заново собрали федеральный проект. За 6 лет только из бюджета выделим около 300 млрд рублей, в том числе в ближайшие три года – 130 млрд. Они есть в бюджете. — заявил глава кабмина.