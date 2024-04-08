Названы приоритеты развития малого и среднего предпринимательства

По словам Мишустина, в целом системные приоритеты развития МСП – это:

Адаптация программ льготного финансирования к изменяющимся макроэкономическим условиям. Повышение возможности выживаемости бизнеса в первом году жизни. Повышение концентрации МСП в промышленном секторе.

Основная задача — вывести на новый уровень возможности использования МСП в достижении промышленного, финансового, технологического и экономического суверенитета страны. И еще — выстраивание доверительной среды общения с бизнесом.

Что нужно МСП в основном? Это информация о дешевой аренде, это льготные кредиты, это участие в крупных проектах через компании крупные, государственные, где есть спрос на их продукцию, и, конечно, возможности минимизировать свои издержки, административную нагрузку. Это все реализовано в простых, абсолютно доступных, элементарных интерфейсах на платформе «МСП.РФ», рассказал глава кабмина.

Помогают также выходу МСП на мировые рынки. Они заключили контракты где‑то на 7,5 млрд долларов.

Ранее мы писали, что по поручению президента доходы работников малого и среднего бизнеса должны расти быстрее ВВП.