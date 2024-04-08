Стало известно, сколько компаний перешли в специальные административные районы

Глава кабмина отметил:

… мы создали специальные административные районы. Я, кстати, помню, когда начинали, 2 компании было, потом 10, 12. Сегодня уже 396 компаний, которые ушли в САР. Это Калининград и остров Русский. Что там хорошего? Это наши внутренние специальные зоны для накопления инвестиций, чтобы вкладывать их в свою страну. И сегодня бизнес полностью поддержал все элементы, в том числе и предоставленные преференциальные льготы для этих специальных административных районов. Этот механизм мы постоянно совершенствуем, — заключил Мишустин.

С 2024 года предусмотрена не только возможность редомициляции туда – что делают многие, потому что у них не остается других вариантов после санкций, но и инкорпорации. То есть идет создание компаний в зоне САР.

Это позволит компаниям, которые создаются в зоне специального административного района, выступить в качестве держателя различных активов, акций в России. И это также способ привлечения новых инвестиций и укрепления экономических связей.