🎓 Скоро бухгалтерам расскажут про амнистию по дроблению

В понедельник 08.04.2024 в 11:00 мск на вебинаре мы рассмотрим дробление бизнеса под разными углами.
Спикер вебинара – налоговый адвокат, партнер юридической фирмы Five Stones Consulting Екатерина Болдинова.
На вебинаре рассмотрим:
Признаки законного и незаконного дробления бизнеса.
Отличия «схемного» дробления от «функционального» дробления.
Возможные тактики защиты при предъявлении компании обвинений в дроблении бизнеса.
Какие варианты «амнистии» могут быть предложены налогоплательщикам и какие подводные камни возможны при такой амнистии.
Ждем вас на вебинаре 08.04.2024 в 11:00 мск!
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