🎓 Скоро бухгалтерам расскажут про амнистию по дроблению

Тренды рынка и развития МЧД: как будет меняться функционал электронной доверенности в 2024

Этот год должен стать решающим в процедуре внедрения МЧД. С 1 сентября 2024 года сотрудник сможет сдавать отчетность, взаимодействовать в ЭДО с контрагентами и госпорталами только если у него есть личная электронная подпись физлица и МЧД. Рассказываем, как меняется нормативно-правовая база в этой сфере и какие выгоды бизнесу дает обновленный формат МЧД 5.02.