В Госдуме предложили ввести дополнительный НДПИ на золото

Комитет Госдумы по бюджету и налогам на заседании сегодня одобрил поправку в Налоговый кодекс, по которой с 1 июня по 31 декабря 2024 г. включительно вводится дополнительный коэффициент при добыче золота к НДПИ.

Комитет Госдумы по бюджету и налогам предлагает ввести с июня по декабрь 2024 года дополнительный НДПИ на золото с 1 июня по 31 декабря 2024 г. в размере 78 тыс. руб. за кг. Это поможет решить проблему выпадения доходов бюджета РФ от экспортных пошлин по золоту, сообщает Интерфакс.

«Нашлепка» на НДПИ даст бюджету в 2024 г. 15 млрд руб., которые не поступали из-за упавшего экспорта золота.

По поручению премьер-министра Михаила Мишустина было проведено совещание у главы Минфина Антона Силуанова вместе с представителями крупнейших золотодобытчиков, где было выработано компромиссное решение.