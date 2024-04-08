Обновлены документы налогового мониторинга

С 19 апреля 2024 года ФНС утвердила новые формы и форматы документов при составлении мотивированного мнения налогового органа, а также мотивированного мнения и требования к его составлению.

Их закрепил приказ ФНС от 22.01.2024 № ЕД-7-23/53. Прежние формы и формы автоматом утратят силу.

Вместе с уведомлением о согласии с мотивированным мнением теперь будут подавать новое уведомление о совершении или об отказе от совершения планируемых сделок или совокупности взаимосвязанных сделок.

Рекомендованное ФНС уведомление о невозможности рассмотрения запроса о предоставлении мотивированного мнения заменено на решение об оставлении запроса без рассмотрения.

Также утверждены новые формы документов: уведомлений о приостановлении и возобновлении течения срока направления мотивированного мнения, заявления об отзыве запроса на мотивированное мнение, которое было лишь рекомендованным.