⏳Сегодня последний день акции! 5 самых свежих и горячих онлайн-курсов «Клерка» всего за 3690 рублей

Только до конца дня 8 апреля вы можете купить со скидкой новые только что выпущенные онлайн-курсы. Уже завтра цена вырастет, не откладывайте!
Для погружения в тему вам понадобится всего месяц. Вы получите доступ ко всем материалам сразу после оплаты — ждать нового потока обучения не придется, а учиться можно в удобное время онлайн.
Финансовое моделирование и финанализ для бизнеса
После курса вы сможете строить финансовые модели и прогнозы, делать наглядные дашборды для собственника, работать с таблицами и находить эффективные управленческие решения.
Цена: 3690 рублей вместо
18 990 рублей.
ВЭД: учет и налогообложение
Вы получите необходимые знания в сфере таможенного и валютного законодательства, по расчету и возмещению НДС, чтобы занять должность бухгалтера по ВЭД и выйти на новый уровень дохода.
Цена: 3690 рублей вместо
18 990 рублей.
Ведение воинского учета: от документов, сверок с военкоматом до 1С
На курсе мы разберем все нюансы ведения воинского учета: кого нужно поставить на учет, какие документы обязан предоставить сотрудник, в каком порядке сдавать отчеты по военнообязанным в военкомат и как учитывать все эти процессы в 1С: ЗУП.
Цена: 3690 рублей вместо
15 990 рублей.
ОСНО: налоговая и бухгалтерская отчетность
Вы получите практические навыки по заполнению сложных отчетов, разберетесь в частых ошибках и нюансах при составлении отчетности на реальных примерах, чтобы быстро справляться с любой задачей — от квартального до годового отчета.
Цена: 3690 рублей вместо
15 990 рублей.
Главбух на УСН: от учета и отчетности до 1С
Вы узнаете обо всех изменениях в УСН, сможете комфортно работать в 1С, вести учет по новым ФСБУ и успешно проходить проверки налоговиков.
Цена: 3690 рублей вместо
15 950 рублей.
Учиться на онлайн-курсе можно без диплома бухгалтера. Зато после завершения программы мы выдадим вам официальный сертификат от Центра обучения «Клерка», который вы сможете показать работодателю!
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