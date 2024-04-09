Обучение для бухгалтеров

⏳Сегодня последний день акции! 5 самых свежих и горячих онлайн-курсов «Клерка» всего за 3690 рублей

Изучите воинский учет, ОСНО, УСН, ВЭД, финансовое моделирование и анализ на новых курсах «Клерка»! Успейте сегодня купить онлайн-курсы за 3690 рублей.
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Только до конца дня 8 апреля вы можете купить со скидкой новые только что выпущенные онлайн-курсы. Уже завтра цена вырастет, не откладывайте!

Для погружения в тему вам понадобится всего месяц. Вы получите доступ ко всем материалам сразу после оплаты — ждать нового потока обучения не придется, а учиться можно в удобное время онлайн.

Финансовое моделирование и финанализ для бизнеса

После курса вы сможете строить финансовые модели и прогнозы, делать наглядные дашборды для собственника, работать с таблицами и находить эффективные управленческие решения.

Цена: 3690 рублей вместо 18 990 рублей.

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ВЭД: учет и налогообложение

Вы получите необходимые знания в сфере таможенного и валютного законодательства, по расчету и возмещению НДС, чтобы занять должность бухгалтера по ВЭД и выйти на новый уровень дохода.

Цена: 3690 рублей вместо 18 990 рублей.

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Ведение воинского учета: от документов, сверок с военкоматом до 1С

На курсе мы разберем все нюансы ведения воинского учета: кого нужно поставить на учет, какие документы обязан предоставить сотрудник, в каком порядке сдавать отчеты по военнообязанным в военкомат и как учитывать все эти процессы в 1С: ЗУП.

Цена: 3690 рублей вместо 15 990 рублей.

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ОСНО: налоговая и бухгалтерская отчетность

Вы получите практические навыки по заполнению сложных отчетов, разберетесь в частых ошибках и нюансах при составлении отчетности на реальных примерах, чтобы быстро справляться с любой задачей — от квартального до годового отчета.

Цена: 3690 рублей вместо 15 990 рублей.

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Главбух на УСН: от учета и отчетности до 1С

Вы узнаете обо всех изменениях в УСН, сможете комфортно работать в 1С, вести учет по новым ФСБУ и успешно проходить проверки налоговиков.

Цена: 3690 рублей вместо 15 950 рублей.

Купить курс

Учиться на онлайн-курсе можно без диплома бухгалтера. Зато после завершения программы мы выдадим вам официальный сертификат от Центра обучения «Клерка», который вы сможете показать работодателю!

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Расходы по налогу на прибыль

🚘 Компенсацию за личное авто увеличили в 2 раза. Эксперт: нормы не менялись 20 лет

Размер компенсации за использование личного автомобиля сотрудников в служебных целях теперь составляет 2400 рублей. Раньше – 1200 руб.

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1 тыс.

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Мошенничество

Мошенники стали прикидываться «мошенниками»

Сотрудница банка уберегла мужчину от кредитов для мошенников.

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УСН

🔥 По УСН хотят сделать прогрессивные ставки налога, чтобы решить проблему с дроблением

Ставка налога по УСН должна расти в зависимости от роста выручки компании. Лимиты дохода по УСН надо приравнять к порогам для получения господдержки МСП.

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Календарь вебинаров

9
Лучшие спикеры, новый каждый день
Наталия Лукина
Воинский учет

Викторина на «Клерке». Все ли вы знаете про воинский учет?

Проверьте свои знания по воинскому учету! Все ответы уже были опубликованы в статьях на «Клерке». Чур, не гуглить!😊 Попробуйте честно пройти тест. А победитель получит приз от редакции — консультацию от эксперта «Клерка» по любому вопросу.

Викторина на «Клерке». Все ли вы знаете про воинский учет?
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Dbrain
Бухгалтерия

Бухгалтерские мемы: за что мы любим и ненавидим конец месяца

Конец месяца для бухгалтера — это как финал большого сериала: погони за контрагентами, интриги с отчетностью, неожиданные повороты в первичке и, конечно, большое облегчение после титров. 

Бухгалтерские мемы: за что мы любим и ненавидим конец месяца
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Маркетплейсы

Техника на маркетплейсах стала дороже на 15%

На маркетплейсах подорожала зарубежная техника. Это связано со снижением порога беспошлинного ввоза с 1 тысячи евро до 200.

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Онлайн-курсы

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Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Обучение для бухгалтеров

⏳Сегодня последний день акции! 5 самых свежих и горячих онлайн-курсов «Клерка» всего за 3690 рублей

Изучите воинский учет, ОСНО, УСН, ВЭД, финансовое моделирование и анализ на новых курсах «Клерка»! Успейте сегодня купить онлайн-курсы за 3690 рублей.

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Самозанятые

💅 Количество самозанятых ежедневно прирастает: какой средний чек

Сейчас зарегистрировано уже 10 млн самозанятых. И с каждым днем их становится на 8,5 тысяч человек больше.

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Lexintel
Аутстаффинг

Аутстаффинг: как бизнесу учитывать расходы на услуги по предоставлению персонала 

Аутстаффинг позволяет «арендовать» сотрудников у специализированной компании. Принимающая сторона берет работников под контроль, предоставляет им рабочие места и обеспечивает работой, но не становится их нанимателем. Это значит, что бухгалтерский учет аутстаффинга не затрагивает расчеты с персоналом.

Аутстаффинг: как бизнесу учитывать расходы на услуги по предоставлению персонала 
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МойСклад
Зарплата

Формы и системы оплаты труда на производстве

За выполнение трудовых обязанностей работникам выплачивается заработная плата. Начисляться она может по-разному, в зависимости от применяемой работодателем системы оплаты труда, которых на одном производственном предприятии может быть сразу несколько. Рассказываем, в какой форме можно оплачивать труд, и какие зарплатные системы применяют на производстве.

Формы и системы оплаты труда на производстве
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Воинский учет

Увольте сотрудника, если его призвали на службу, и сообщите об этом в СФР и военкомат

Начался весенний призыв. Если вашего работника призвали, то его следует уволить из компании. Но делать это надо особым способом. Расскажем, на что обратить внимание.

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Общество

С апреля получить новые права на авто стало сложнее

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцева на расширенном заседании коллегии МВД отчитался о работе ведомства за 2023 год и изменениях в законодательстве с 2024 года.

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Разборы законов

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Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Райт Консалтинг
Маркетплейсы

Что должны знать все селлеры маркетплейсов, которые ведут учет без бухгалтера

Нередко начинающие селлеры пренебрегают предварительной подготовкой и недостаточно внимательно относятся к бухгалтерским тонкостям. Такой подход почти всегда приводит к нулевой прибыли или даже к убыткам. Что селлеры чаще всего делают не так при выходе на маркетплейсы и как избежать неприятностей, подробно разобрали в статье.

Что должны знать все селлеры маркетплейсов, которые ведут учет без бухгалтера
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Новости ФНС

Будут новые бланки для жалоб налогоплательщиков. И меньше бюрократии

С 2025 года вступит в силу упрощенный порядок рассмотрения жалоб налогоплательщиков. Поэтому утвердят новые бланки для этой цели.

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Уведомление по ЕНП

Если не уплатить аванс по УСН, будут пени независимо от факта сдачи уведомления

Если срок уплаты аванса по УСН уже вот-вот наступит, а денег пока нет, за просрочку будут пени. Причем если не уплатить аванс и сдать уведомление – будут пени, а если не уплатить аванс и не сдать – тоже будут.

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Qugo
Самозанятые

Внештатный персонал: как сократить расходы бизнеса без рисков

Сотрудничество с внештатным персоналом, особенно если речь идет о самозанятых и ИП, помогает заказчикам сэкономить на налогах и страховых взносах. Но при этом возникают некоторые риски, на которые важно обращать внимание.

Внештатный персонал: как сократить расходы бизнеса без рисков
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Валютные операции

Конвертация одной валюты в другую с использованием счета 57.22 в 1С:Бухгалтерии предприятия ред. 3.0

Расчеты в иностранной валюте далеко не просты, а в нынешнее санкционное время стали еще сложнее. Многие организации вынуждены применять конверсионные операции в своей хозяйственной деятельности. Что это такое простыми словами и как они отражаются в 1С:Бухгалтерии предприятия ред. 3.0 расскажем в этом материале. 

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
1 тыс.
Взносы на травматизм

На сдачу в СФР подтверждения вида деятельности осталась 1 неделя. Это будет последний раз

В 2024 году подтверждать ОКВЭД для тарифа взносов по травматизму надо в последний раз. Со следующего года должны заработать новые правила.

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Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Иван Мараховка
Управление производством

Как разработать стратегию развития компании. Преимущества стратегического планирования

Рассказываем, как выделить ключевые цели организации и уверенно достигать их — следуя алгоритму из шести шагов. А ещё внутри огромный список ресурсов, которые помогут проанализировать рынок и аудиторию перед разработкой стратегии

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Каким образом организовать бухгалтерский и налоговый учет данного вида деятельности? Какой пакет документов необходим для проведения экскурсии? Нужно ли добавлять новый код ОКВЭД в ЕГРЮЛ?

Организация экскурсий на территории предприятия. Какой пакет документов необходим для проведения экскурсии?
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