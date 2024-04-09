Будут новые бланки для жалоб налогоплательщиков. И меньше бюрократии

Проект опубликован на федеральном портале.
Утвердят, в частности, такие бланки:
жалобы и апелляционной жалобы;
ходатайства о приостановлении рассмотрения жалобы;
заявления о приостановлении исполнения обжалуемого решения;
заявления об отзыве жалобы;
ходатайства о рассмотрении жалобы с участием заявителя;
ходатайства о восстановлении пропущенного срока подачи жалобы;
дополнения, дополнительных документов к жалобе.
Можно будет направить электронную жалобу по ТКС или через личный кабинет, указав в ней, что хотите, чтобы она была рассмотрена в упрощенном порядке.
В этом случае жалобу будет рассматривать та налоговая инспекция, решение которой обжалуются. То есть без направления в вышестоящий орган. Срок рассмотрения жалобы в такой ситуации будет более 7 дней.
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