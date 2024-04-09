Будут новые бланки для жалоб налогоплательщиков. И меньше бюрократии

С 2025 года вступит в силу упрощенный порядок рассмотрения жалоб налогоплательщиков. Поэтому утвердят новые бланки для этой цели.

Проект опубликован на федеральном портале.

Утвердят, в частности, такие бланки:

жалобы и апелляционной жалобы;

ходатайства о приостановлении рассмотрения жалобы;

заявления о приостановлении исполнения обжалуемого решения;

заявления об отзыве жалобы;

ходатайства о рассмотрении жалобы с участием заявителя;

ходатайства о восстановлении пропущенного срока подачи жалобы;

дополнения, дополнительных документов к жалобе.

Можно будет направить электронную жалобу по ТКС или через личный кабинет, указав в ней, что хотите, чтобы она была рассмотрена в упрощенном порядке.

В этом случае жалобу будет рассматривать та налоговая инспекция, решение которой обжалуются. То есть без направления в вышестоящий орган. Срок рассмотрения жалобы в такой ситуации будет более 7 дней.