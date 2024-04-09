Обучение для бухгалтеров

💥 Новый курс «Кадровый учет: документы, воинский учет, 1С»: разберитесь в кадрах, 1С:ЗУП и воинском учете по супер-цене

В 2024 году кадровиков ждет целая череда поправок: стартовал весенний воинский призыв, начала работу межведомственная комиссия, которая проверит работу компаний с самозанятыми, в силу вступил закон об уплате НДФЛ за иностранных сотрудников. Подготовиться к этим и другим изменениям в законодательстве вы можете на новом онлайн-курсе «Клерка».
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У нас вышел новый практический онлайн-курс для бухгалтеров и кадровиков «Кадровый учет: документы, воинский учет, 1С»

На курсе вы научитесь увольнять и принимать сотрудников, работать с трудовыми книжками, настраивать и вести воинский учет без штрафов и лишней работы. 

Программу мы составили вместе с экспертом по трудовым отношениям, консультантом по управлению, преподавателем и руководителем образовательного центра Еленой Пономаревой. Все темы она выбирала, исходя из реальных задач специалиста по работе с персоналом в 2024 году. 

В курсе 117 видеоуроков, текстовые материалы, конспекты, а также тесты для самопроверки, которые помогут вам отслеживать свой прогресс и возвращаться к сложным темам. Если у вас возникнут трудности, то мы всегда готовы вам помочь и ответить на любые вопросы. 

Вы на практике отработаете составление договоров, оформление пособий, графика отпусков и внутренних нормативных актов, а также настройку и ведение учета в 1С:ЗУП.

Сейчас вы можете купить онлайн-курс по специальной цене за 3690 рублей вместо 18 990 рублей! 

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После прохождения курса вы получите официальный сертификат от Центра обучения «Клерка», который сможете показать работодателю.

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💥 Новый курс «Кадровый учет: документы, воинский учет, 1С»: разберитесь в кадрах, 1С:ЗУП и воинском учете по супер-цене

В 2024 году кадровиков ждет целая череда поправок: стартовал весенний воинский призыв, начала работу межведомственная комиссия, которая проверит работу компаний с самозанятыми, в силу вступил закон об уплате НДФЛ за иностранных сотрудников. Подготовиться к этим и другим изменениям в законодательстве вы можете на новом онлайн-курсе «Клерка».

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