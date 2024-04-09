Упростили создание промышленных парков и технопарков

Правительство утвердило упрощенный порядок создания промышленных парков и технопарков в новых регионах России.

Согласно постановлению от 01.04.2024 № 413, в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях будет действовать упрощенный порядок создания промышленных парков и технопарков.

Учитывая социально-экономическую ситуацию в новых регионах, часть действующих обязательных требований к созданию индустриальных парков и технопарков не может быть в полном объеме выполнена инвесторами, готовыми реализовать такие проекты. Поэтому для них предусмотрены упрощенные требования, в том числе:

к площади и составу территории парков, зданиям, строениям и сооружениям, системам и объектам коммунальной, транспортной и промышленной инфраструктуры, обеспечивающей деятельность резидентов;

составу документов, предоставляемых для подтверждения соответствия парка установленным требованиям.

Особый упрощенный порядок позволит создать индустриальные парки и технопарки в новых регионах, восстановить, поддержать и развивать промышленность на этих территориях.

Промышленные парки и технопарки – это специальные площадки, подготовленные для реализации производственных, высокотехнологичных, научно-технических проектов и разработок. На территории таких площадок создаются условия для обеспечения быстрого запуска производства, тестирования новых технологий и выведения товара на рынок.

Решение будет действовать до 1 января 2028 года.