Отели и гостиницы подешевеют: что придумали власти

Директор департамента реализации проектов в сфере туристской деятельности Минэкономразвития Владимир Трач в ходе круглого стола комитета Госдумы по защите конкуренции сообщил, что невозвратный тариф, который планируется ввести в российских отелях, будет на 30% дешевле обычных тарифов.

Согласованную с отраслью разницу между невозвратным и возвратным тарифом предложили ввести, чтобы она была не более 30% и не было злоупотреблений со стороны гостиниц. И была разумной, подъемной, не вынуждала потребителя приобретать возвратный тариф по несоразмерно завышенной цене.

Трач отметил, что невозвратный тариф будет действовать для всех видов номеров. По его словам, стоимость гостиничных услуг в России с начала года увеличилась в зависимости от категории от 8% до 12%. Динамика роста тарифов, как правило, не превышает 14%. «То есть рост достаточно умеренный», — объяснил он.

Ранее правительство утвердило дорожную карту по внесению изменений в нормативное регулирование туризма. Проект закона о введении невозвратных тарифов в российских отелях может быть внесен в правительство в апреле 2024 года. В дорожной карте отмечено, что введение невозвратных тарифов позволит обеспечить возможность бронирования размещения по более низким ценам в сравнении с возвратными тарифами.