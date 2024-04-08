Чернышенко заявил:

Как сказал на недавнем совещании президент Владимир Путин, для всех регионов туризм открывает новые перспективы развития, служит точкой роста. Россия преодолела зависимость от отдыха за границей, отдыхать стало модно в стране. Внутренний турпоток растет, в прошлом году он превысил допандемийный уровень и достиг 78 млн турпоездок, что на 21% больше, чем в 2022 году. Нам, конечно, нужно как можно быстрее наращивать туристическую инфраструктуру, для того чтобы удовлетворять растущий спрос наших граждан, – отметил вице-премьер.