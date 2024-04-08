Чернышенко заявил:
Как сказал на недавнем совещании президент Владимир Путин, для всех регионов туризм открывает новые перспективы развития, служит точкой роста. Россия преодолела зависимость от отдыха за границей, отдыхать стало модно в стране. Внутренний турпоток растет, в прошлом году он превысил допандемийный уровень и достиг 78 млн турпоездок, что на 21% больше, чем в 2022 году. Нам, конечно, нужно как можно быстрее наращивать туристическую инфраструктуру, для того чтобы удовлетворять растущий спрос наших граждан, – отметил вице-премьер.
Он поручил Минэкономразвития разработать индекс обеспеченности регионов туристической инфраструктурой — по аналогии с тем, как это сделано в высшем образовании и спорте.
Комментарии1
Модно? Может просто вариантов нет? Куда возможно удобно уехать, там цены кусаются))