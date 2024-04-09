Добровольцев уравняли в правах, выплатах и льготах

Согласно постановлению кабмина от 05.04.2024 № 434, граждане, вступившие в добровольческие формирования для содействия выполнению задач, возложенных на войска национальной гвардии России, будут получать такие же льготы и меры поддержки, как и добровольцы в составе Минобороны.
Речь идет в том числе:
о выплатах ежемесячной денежной компенсации;
включении периодов пребывания в добровольческих формированиях в страховой стаж и в стаж работы, дающей право на досрочное назначение пенсии;
учете этих периодов при установлении повышенной выплаты к пенсиям по старости и инвалидности;
снабжении вещевым имуществом.
Для семей погибших добровольцев предусмотрены компенсации расходов по оплате коммунальных платежей.
Ранее правительство утвердило правила выдачи удостоверения ветерана боевых действий добровольцам в составе Росгвардии.
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