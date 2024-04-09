Добровольцев уравняли в правах, выплатах и льготах

💎Как отмазаться от начальства или клиента, не обидев. Забирайте генератор отмазок в закладки, пригодится!

Бывают дни, когда нет даже секунды свободного времени, отчеты горят, а рабочую почту или чаты засыпают запросы от коллег или клиентов, которые не требуют сиюсекундного решения, что делать? Специально для таких случаев мы сделали «Генератор отговорок». А также собрали в одном посте другие наши супер полезные сервисы.