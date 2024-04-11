⚡️ Итоги дня: ИИ превзойдут человеческий интеллект к концу 2025 года, рубль —главная внешнеторговая валюта России, прибыль производителей яиц выросла

Илон Маск : возможности новых моделей ИИ превзойдут человеческий интеллект к концу следующего года при условии, что поставки электроэнергии и оборудования смогут удовлетворить требования все более мощных технологий.

Прибыль крупнейших производителей яиц выросла в 2.5 раза в 2023 году — с ₽6.1 до ₽15.5 млрд.

Девять сексуальных партнеров в среднем бывает у россиян за жизнь — НКО World Population Foundation. На первом месте Турция — 14,5, на последнем Индия — 3.

Подавляющее большинство россиян способны купить новую машину только в кредит . К концу 2024 года доля машин, проданных в кредит, достигнет 70%.

Предполагается, что новое министерство создадут на базе Росмолодежи, которому передадут часть полномочий Минпросвещения и Минобрнауки.

Петербург стал первым в России городом, где заработала система против езды на электросамокатах вдвоем . С сегодняшнего дня ею оснащены все самокаты сервиса в городе, а их в текущем сезоне будет до 20 тысяч.

Объем персональных данных, утекших в первом квартале 2024 года, почти в 5 раз превысил показатель того же периода 2023 года и достиг 159 млн записей.

Всего в открытый доступ попали 121 млн телефонных номеров и 38 млн e-mail-адресов.