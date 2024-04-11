⚡️ Итоги дня: ИИ превзойдут человеческий интеллект к концу 2025 года, рубль —главная внешнеторговая валюта России, прибыль производителей яиц выросла

Собрали интересные новости за 9 апреля в кратком дайджесте:
Илон Маск: возможности новых моделей ИИ превзойдут человеческий интеллект к концу следующего года при условии, что поставки электроэнергии и оборудования смогут удовлетворить требования все более мощных технологий.
Прибыль крупнейших производителей яиц выросла в 2.5 раза в 2023 году — с ₽6.1 до ₽15.5 млрд.
Девять сексуальных партнеров в среднем бывает у россиян за жизнь — НКО World Population Foundation. На первом месте Турция — 14,5, на последнем Индия — 3.
Подавляющее большинство россиян способны купить новую машину только в кредит. К концу 2024 года доля машин, проданных в кредит, достигнет 70%.
В России хотят создать министерство патриотического воспитания.
Предполагается, что новое министерство создадут на базе Росмолодежи, которому передадут часть полномочий Минпросвещения и Минобрнауки.
Петербург стал первым в России городом, где заработала система против езды на электросамокатах вдвоем. С сегодняшнего дня ею оснащены все самокаты сервиса в городе, а их в текущем сезоне будет до 20 тысяч.
Объем персональных данных, утекших в первом квартале 2024 года, почти в 5 раз превысил показатель того же периода 2023 года и достиг 159 млн записей.
Всего в открытый доступ попали 121 млн телефонных номеров и 38 млн e-mail-адресов.
Миллионы людей в странах Северной Америки вчера наблюдали полное солнечное затмение. Первыми это уникальное явление увидели в Мексике. Луна полностью закрыла Солнце, и небо потемнело на целых 4 минуты. Эпичные кадры на видео от NASA. В следующий раз полное солнечное затмение произойдет через 2 года.
Рубль стал главной внешнеторговой валютой России.
Доля рубля в расчетах за российский экспорт в феврале выросла до максимума с августа 2023 года — 41.6%, в импорте — до рекордных 38.1%.
В России создали сорт берез, поглощающих углекислый газ. Новый сорт дерева будет неприхотлив к погодным условиям и станет большим помощником в очищении воздуха.
Какие события этого дня заинтересовали вас больше всего? Обсудим в комментариях!
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