Роспатент назвал топ товаров, на которые регистрируют новые товарные знаки

Руководитель Роспатента Юрий Зубов сообщил, что с начала 2024 года количество заявок в Федеральную службу по интеллектуальной собственности от российского бизнеса на регистрацию товарных знаков увеличилось по сравнению с прошлым годом в 1,5 раза.

По словам Зубова, с начала 2024 года российский бизнес регистрировал новые товарные знаки преимущественно в следующих сегментах:

одежда и обувь — 21,3% от общего объема заявок;

программное обеспечение, электроника и смартфоны — 16,5%;

бытовая химия, парфюмерия и косметика — 13,4%;

печатная продукция и канцелярские принадлежности — 11,2%;

кондитерские, хлебобулочные товары, мука и зерновые — 10,2%.

За 2 месяца этого года отечественные предприниматели подали более 19,5 тысяч заявок на регистрацию товарных знаков. Это почти на 45% выше аналогичного показателя 2023 года. Тогда было зарегистрировано 13,5 тысяч заявок. А в сравнении с началом 2022 года прирост составил 75,4%. Такая положительная динамика в указанный период отмечается впервые, — сообщил Зубов.

Среди компаний-лидеров по подаче заявок на регистрацию товарных знаков — Яндекс (в январе-феврале подал 88 заявок) и Тинькофф Банк (53).

Предприниматели регистрировали свои бренды сразу в нескольких группах товаров и услуг.

Например, Яндекс обратился за регистрацией в том числе брендов SignalQ и Yandex Helpy. SignalQ одновременно позиционируется в администрировании программ лояльности потребителей, аренде зарядных устройств и доменных имен в интернете, беспроводном вещании, а также различных электронных устройствах, таких как 3D-очки. В свою очередь, Yandex Helpy занимает нишу дезинфицирующих средств, разнообразных браслетов, офисных принадлежностей, одеял, игровых автоматов, пищевых продуктов, аренды веб-серверов, телекоммуникационных и других услуг.

Регистрируя бренд впрок сразу в нескольких сегментах бизнеса, предприниматели хотят максимально защитить его от конкурентов. А иногда просто сэкономить.

Если заявка содержит до 5 товарных групп, пошлина за подачу единая. То есть оплачивать ее нужно один раз, а не пять.

Самыми активными регионами, в которых с начала года бизнес регистрировал свои товарные знаки, стали Москва (5676 заявок), Московская область (1814), Санкт-Петербург (1586), Краснодарский край (820) и Свердловская область (484).

Устойчивый рост заявок от российских предпринимателей на регистрацию товарных знаков наблюдается последние десять лет – с 2015 года.

Минувший год стал рекордным и по количеству экспертиз товарных знаков. Тогда Роспатент провел 106 702 соответствующие процедуры. Это послужило поводом для включения в Книгу рекордов России.