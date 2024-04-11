Товарный знак

Роспатент назвал топ товаров, на которые регистрируют новые товарные знаки

Руководитель Роспатента Юрий Зубов сообщил, что с начала 2024 года количество заявок в Федеральную службу по интеллектуальной собственности от российского бизнеса на регистрацию товарных знаков увеличилось по сравнению с прошлым годом в 1,5 раза.
27 13

По словам Зубова, с начала 2024 года российский бизнес регистрировал новые товарные знаки преимущественно в следующих сегментах:

  • одежда и обувь — 21,3% от общего объема заявок;

  • программное обеспечение, электроника и смартфоны — 16,5%;

  • бытовая химия, парфюмерия и косметика — 13,4%;

  • печатная продукция и канцелярские принадлежности — 11,2%;

  • кондитерские, хлебобулочные товары, мука и зерновые — 10,2%.

За 2 месяца этого года отечественные предприниматели подали более 19,5 тысяч заявок на регистрацию товарных знаков. Это почти на 45% выше аналогичного показателя 2023 года. Тогда было зарегистрировано 13,5 тысяч заявок. А в сравнении с началом 2022 года прирост составил 75,4%. Такая положительная динамика в указанный период отмечается впервые, — сообщил Зубов.

Среди компаний-лидеров по подаче заявок на регистрацию товарных знаков — Яндекс (в январе-феврале подал 88 заявок) и Тинькофф Банк (53).

Предприниматели регистрировали свои бренды сразу в нескольких группах товаров и услуг.

Например, Яндекс обратился за регистрацией в том числе брендов SignalQ и Yandex Helpy. SignalQ одновременно позиционируется в администрировании программ лояльности потребителей, аренде зарядных устройств и доменных имен в интернете, беспроводном вещании, а также различных электронных устройствах, таких как 3D-очки. В свою очередь, Yandex Helpy занимает нишу дезинфицирующих средств, разнообразных браслетов, офисных принадлежностей, одеял, игровых автоматов, пищевых продуктов, аренды веб-серверов, телекоммуникационных и других услуг.

Регистрируя бренд впрок сразу в нескольких сегментах бизнеса, предприниматели хотят максимально защитить его от конкурентов. А иногда просто сэкономить.

Если заявка содержит до 5 товарных групп, пошлина за подачу единая. То есть оплачивать ее нужно один раз, а не пять.

Самыми активными регионами, в которых с начала года бизнес регистрировал свои товарные знаки, стали Москва (5676 заявок), Московская область (1814), Санкт-Петербург (1586), Краснодарский край (820) и Свердловская область (484).

Устойчивый рост заявок от российских предпринимателей на регистрацию товарных знаков наблюдается последние десять лет – с 2015 года.

Минувший год стал рекордным и по количеству экспертиз товарных знаков. Тогда Роспатент провел 106 702 соответствующие процедуры. Это послужило поводом для включения в Книгу рекордов России.

Начать дискуссию

«Мои самозанятые»
ЭДО

Как автоматизировать документооборот с сотнями исполнителей в аутсорс-компаниях 

Аутсорсинговые компании сотрудничают с сотнями, а порой и тысячами самозанятых. Например, одна небольшая фирма может обеспечивать курьерами, сборщиками и клинерами крупных ритейлеров города. Документов с исполнителями нужно подписывать много, а контролировать этот процесс сложно. Упростить работу бухгалтера и кадровика поможет автоматизация документооборота.

Как автоматизировать документооборот с сотнями исполнителей в аутсорс-компаниях 
3

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
ЭДО в кадровом учете

EasyDocs стал лучшей системой кадрового электронного документооборота в рейтинге Telecom Daily

Агентство Telecom Daily провело исследование, чтобы определить самые популярные системы кадрового электронного документооборота (КЭДО) среди пользователей — HR-специалистов. В ходе исследования специалисты оценивали важность функций КЭДО и качество их реализации в различных решениях, которые есть на рынке.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
14
Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: ИИ превзойдут человеческий интеллект к концу 2025 года, рубль —главная внешнеторговая валюта России, прибыль производителей яиц выросла

Подготовили обзор главных событий дня. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

19

Календарь вебинаров

8
Лучшие спикеры, новый каждый день

ФАС выдала предупреждение Wildberries: условия оферты поменяют в пользу продавцов

Антимонопольная служба заявила, что маркетплейс навязывает невыгодные условия договора для продавцов.

26
Товарный знак

Роспатент назвал топ товаров, на которые регистрируют новые товарные знаки

Руководитель Роспатента Юрий Зубов сообщил, что с начала 2024 года количество заявок в Федеральную службу по интеллектуальной собственности от российского бизнеса на регистрацию товарных знаков увеличилось по сравнению с прошлым годом в 1,5 раза.

27
Клерк
Онлайн-курсы для бухгалтеров

🔥 Цены горят! Сегодня последний день, когда вы можете купить самые свежие онлайн-курсы «Клерка» всего за 3 690 рублей!

Сегодня последний день акции на новые онлайн-курсы! Успейте купить онлайн-курсы по ОСНО, воинскому учету, ВЭД, УСН и финансовому моделированию за 3 690 рублей!

🔥 Цены горят! Сегодня последний день, когда вы можете купить самые свежие онлайн-курсы «Клерка» всего за 3 690 рублей!
9,3 тыс.

Онлайн-курсы

53
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Наталия Лукина
Обзоры для бухгалтера

🔥Изменениях 2024 года, которые касаются каждого работодателя. Самый полезный обзор БухСтрим по зарплате

Продолжаем обзор по нашему Ютуб-каналу — БухСтриму. Как в 2024 году изменились правила уплаты зарплаты и зарплатные отчеты. Об этом расскажет Елена Ярушкина — ваш экскурсовод в мире бухгалтерии.

1
36
Маркетплейсы

Кто продавец товара на маркетплейсе: Роспотребнадзор поставил точку в спорах

Письмом ведомства от 28 марта поделился председатель совета ТПП по развитию электронной коммерции Алексей Федоров.

80
Ведение бизнеса

Первый в России банк запустил акцию в поддержку семейного бизнеса

Ростовский банк «Центр-Инвест» первым запустил с апреля специальную акцию «Семейный бизнес», которая будет действовать до конца 2024 года.

43
Взносы на травматизм

Что бухгалтеру надо сделать до 15 апреля

15 апреля – крайний срок сдачи в СФР подтверждения кода ОКВЭД и уплаты взносов на травматизм.

82
Вебинары для бухгалтеров

Что будет, если транспортные расходы отнесли к косвенным, а не прямым

Затраты на доставку товара надо относить к прямым расходам, включать в стоимость товара и списывать при его реализации.

99
igotosochi
Инвестиции

Мосбиржа в марте: весеннее обострение перед дивидендным сезоном

Мосбиржа поделилась итогами марта 2024 года, а также пересчитала своих клиентов и рассказала, что они покупали активнее всего. Посмотрим итоги прошлого месяца и оценим народный портфель февральского инвестора. Сама Мосбиржа сравнивает показатели с прошлым годом, а я сравню март с февралём, так проще оценить динамику.

Мосбиржа в марте: весеннее обострение перед дивидендным сезоном
16

Разборы законов

1 241
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Астрал
Регистрация и ликвидация бизнеса

Отказ в государственной регистрации юридического лица

В этой статье мы рассмотрим возможные причины такого отказа и дадим советы по действиям в этой ситуации.

Отказ в государственной регистрации юридического лица
30
Дробление бизнеса

ФНС предложили создать сервис самопроверки на признаки дробления

Зампред налогового совета ТПП, член общественного совета Минфина Дмитрий Фадеев предложил подходы к налоговой амнистии в отношении дробления бизнеса.

54
Клерк
Зарплата

Все необходимые для работы бухгалтером по зарплате навыки в новом курсе «Клерка» — «Зарплата: учет, налоги, кадры, 1С»

Освойте главные инструменты бухгалтера по зарплате — научитесь рассчитывать зарплату, пособия и страховые взносы, уплачивать налоги, сотрудничать с иностранными работниками и самозанятыми с учетом правил 2024 года.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
48
Николай Титов
Банкротство

Банкротство: зачем и кому оно может быть выгодно?

Если компания не может платить по обязательствам, то в ее отношении инициируют процедуру банкротства. Суд разбирается, что происходит с доходами бизнеса, выясняет ситуацию с ее долгами, а после может продать ее имущество, чтобы передать деньгами кредиторам. Однако в некоторых случаях банкротство может быть совершено намеренно, чтобы получить выгоду.

14
Lexintel
Аутстаффинг

Как привлечь сотрудников по договору о предоставлении персонала

Найм внешних специалистов обычно требуется для дополнения и поддержки уже имеющегося штата компании. Разберем, как правильно использовать заемный труд, а в каких случаях он строго запрещен.

Как привлечь сотрудников по договору о предоставлении персонала
52
Ведение бизнеса

В приграничных регионах введут льготный лизинг на новый грузовой транспорт и б/у оборудование

Малому и среднему бизнесу, зарегистрированному в приграничных с Украиной регионах, предложено расширить возможности использования программ льготного лизинга корпорации МСП и ее дочерних структур.

35

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Страховые взносы

❓ На выплаты старшим по дому надо начислять взносы, потому что это трудовые отношения. Но что с больничными и отпусками – непонятно. Эксперт: УК может взять его в штат

Председатель совета МКД вступает в трудовые отношения с собственниками квартир, а управляющая компания платит ему вознаграждение за счет средств жильцов. И на это вознаграждение УК начисляет взносы.

10
273

Интересные материалы

Антимонопольное право

В законе может появиться понятие «скрытая недобросовестная конкуренция»: что это

В ФАС с участием ТПП обсудили вопросы антимонопольного регулирования деятельности маркетплейсов.

53