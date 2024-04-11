Как программные роботы меняют правила игры в финансовом учете

24 апреля в режиме офлайн c 10:00 до 13:30 мск в Санкт-Петербурге состоится бизнес-завтрак «RPA в бухгалтерии: более 85 миллионов рублей годового эффекта».
На примерах успешных кейсов ПАО «ММК» и ИТ-холдинга Fplus спикеры расскажут, как программные роботы, внедренные в бизнес-процессы бухгалтерии, ускоряют отчетность, минимизируют ошибки и экономят ресурсы.
Программа мероприятия:
10:00 - 10:30 Приветственный кофе
10:30 - 12:30 Деловая часть
12:30 - 13:30 Завершение мероприятия, кофе и нетворкинг
На бизнес-завтраке обсудим:
Кейс на 85 млн рублей годового эффекта.
Как роботы помогают в отчетный период, взаимодействуют с фискальными органами, рассчитывают зарплату и обслуживают контрагентов.
Как правильно подойти к выбору процессов для роботизации, чтобы получить максимальный эффект, на примере ПАО «ММК».
Как выбрать процессы для роботизации в бухгалтерии ИТ-холдинга и получить максимальный эффект.
Как увеличить эффект роботизации с помощью AI.
Спикеры:
Наталья Апалькова, начальник отдела учетного центра ПАО «ММК».
Антон Азерников, директор проектного офиса ИТ-холдинга Fplus.
Юлия Апет, руководитель проекта роботизации в ОЦО ПАО «ММК».
Илья Кочетов, директор по развитию платформы Primo RPA.
Сергей Потехин, руководитель отдела продаж ООО «ЦТР «Некст».
Бизнес-завтрак пройдет 24.04.2024 c 10:00 до 13:30 мск по адресу: Санкт-Петербург, Вознесенский проспект, 1, oф. Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg, зал «Брюллов».
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