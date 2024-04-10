На портале «Я в России» появилась информация об образовании

Минцифры сообщило, что жители Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на портале «Я в России» теперь могут узнать:

Как записать ребенка в детский сад. На портале можно узнать, с какого возраста берут в ясли, у каких детей есть льготы при зачислении и как долго нужно ждать направление в детский сад.

Как записать ребенка в школу. В разделе есть информация о сроках приемной кампании в первый класс, переводе из школы в школу и записи в 10 класс.

Как поступить в колледж. Из инструкции можно узнать, кого берут в колледжи, кто может претендовать на бюджетные места и куда подавать заявление.

Как поступить в вуз. Можно узнать о сроках приема документов для обучения по программам бакалавриата, специалитета, базового высшего образования, льготах, вступительных испытаниях и конкурсных списках.

«Я в России» — это единый онлайн-портал на базе Госуслуг для жителей новых регионов. Он запущен Минцифры и партией «Единая Россия» в 2023 году. На нем можно ознакомиться с инструкциями для разных жизненных ситуаций и получить онлайн-услуги.