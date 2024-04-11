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Минпромторг аккредитовал 15 объектов промышленной инфраструктуры и 13 кластеров: какие именно

Министерство промышленности и торговли за первый квартал 2024 года включило в федеральный реестр индустриальных парков, промышленных технопарков и кластеров 28 объектов.
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Минпромторг в рамках возложенных полномочий проводит работу по подтверждению соответствия промышленных кластеров, индустриальных парков, промышленных технопарков и технопарков в сфере высоких технологий федеральным требованиям. Это позволяет им пользоваться мерами государственной поддержки.

Подтверждено соответствие 13 промышленных кластеров, в которые входят предприятия из 23 субъектов РФ. В реестр вошел автокластер «Юг-авто», состоящий из промышленных предприятий Чечни, Владимирской, Московской и Нижегородской областей.

Также в федеральный реестр вошли новые кластеры:

  • Межрегиональный автокомпонентов — Костромская, Московская и Ярославская области;

  • Межрегиональный химический — Чувашия, Марий Эл, Башкортостан, Омская и Иркутская области;

  • Промышленный химический — Тверская область;

  • Межрегиональный мебельный «E1» — Московская область, Краснодарский край;

  • «Зеленая нить» — Ивановская область;

  • Коломенский машиностроительный — Московская и Брянская области;

  • Промышленный кластер энергетического машиностроения в сфере утилизации отходов деревообработки путем когенерации — Вологодская область;

  • Национальный промышленный кластер сельскохозяйственного машиностроения — Ростовская область.

Аккредитован промкластер «КЭМЗ», в который вошли помимо организаций из Кемеровской и Томской областей, первое предприятие из Донецкой Народной Республики.

Также расширили свою деятельность и прошли повторное подтверждение соответствия федеральным требованиям:

  • Межрегиональный промышленный кластер — Башкортостан, Омская область;

  • Станкостроительный кластер «ПензаСтанкоМаш» — Пензенская, Владимирская, Рязанская и Самарская области;

  • Кластер авиационных и беспилотных летательных систем — Башкортостан и Марий Эл, Рязанская и Тульская области.

В рамках укрепления кооперации в Москве скорректировали импортозамещающую деятельность ряд ведущих медицинский предприятий. В результате повторное подтверждение соответствия получено Онкологическим кластером ядерной и фотодинамической медицины.

В 1 квартале 2024 года Минпромторг также подтвердил соответствие 12 индустриальных парков и 3-х промышленных технопарков.

В некоторых регионах появились первые парки, включенные в федеральный реестр: промышленные технопарки «Акма» — Астраханская область, «АЭТЗ» — Краснодарский край, «Азовский» — Ростовская область.

Появился первый в России, включенный в федеральный реестр, экопромышленный парк — Московская область.

Одновременно в реестре появились новые индустриальные парки: «Клин» — Московская область, «Сахалинский нефтегазовый индустриальный парк» — Сахалинская область, «Экран» — Новосибирская область, «Большой камень» — Приморский край, «Копанской» — Краснодарский край, «Инза» — Ульяновская область, «Индустриальный парк РИД Катайск» — Курганская область.

Кроме того, Минпромторг по результатам экспертизы продлил ранее выданные решения о подтверждении соответствия ряду промышленных парков. Так, на 5 лет продлены решения индустриальным паркам: «Алабуга-2. Нефтехимия» — Татарстан, «Руднево» — Москва и «Компрессорный» — Краснодарский край.

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Наталия Лукина
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