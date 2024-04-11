💥 Новый онлайн-курс со всеми изменениями 2024 года уже в подписке Клерк.Премиум!

Мы собрали для вас все, что нужно знать бухгалтеру об изменениях весной 2024 года: в налогах, учете, заработной плате и по налоговым проверкам. Самые важные темы с подробными конспектами и инструкциями по применению.

Вместе с экспертами в области бухгалтерского и налогового учета, расчета заработной платы и трудовых отношений мы составили новый онлайн-курс «Главные изменения весны-2024 бухгалтеру: налоги, учет, заработная плата и законная оптимизация».

После обучения вы будете без ошибок применять новые правила расчета НДФЛ, НДС и страховых взносов, заполнять ЕНС-уведомления и составлять отчеты.

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Мы следим за изменениями в законодательстве, и как только выходит очередное обновление, сразу делаем его разбор. Если тема обширная — записываем вебинар с экспертом, на котором обсуждаем изменения и отвечаем на ваши вопросы.

С подпиской Клерк.Премиум у вас будет возможность не только быть в курсе текущих нововведений. Вы сможете подтянуть знания, необходимые для выполнения ежедневных задач.

Вы можете использовать экспертные разборы, мини-курсы в формате видеоуроков с конспектами и тестами для самопроверки, поучаствовать в живом вебинаре или, если в ближайшее время вебинара по вашей теме нет, найти подходящий в архиве.

Кроме этого, у вас есть доступ к онлайн-курсам, после которых вы получите сертификат об обучении. Если вам нужно срочно найти нормативный документ, бланк или шаблон, воспользоваться калькулятором для расчета пени или отпуска, вы можете обратиться к справочно-правовой системе «Клерка».

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