Обучение для бухгалтеров

💥 Новый онлайн-курс со всеми изменениями 2024 года уже в подписке Клерк.Премиум!

Мы собрали для вас все, что нужно знать бухгалтеру об изменениях весной 2024 года: в налогах, учете, заработной плате и по налоговым проверкам. Самые важные темы с подробными конспектами и инструкциями по применению.
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Вместе с экспертами в области бухгалтерского и налогового учета, расчета заработной платы и трудовых отношений мы составили новый онлайн-курс «Главные изменения весны-2024 бухгалтеру: налоги, учет, заработная плата и законная оптимизация».

После обучения вы будете без ошибок применять новые правила расчета НДФЛ, НДС и страховых взносов, заполнять ЕНС-уведомления и составлять отчеты.

Больше полезного материала в подписке Клерк.Премиум

Мы следим за изменениями в законодательстве, и как только выходит очередное обновление, сразу делаем его разбор. Если тема обширная — записываем вебинар с экспертом, на котором обсуждаем изменения и отвечаем на ваши вопросы.

С подпиской Клерк.Премиум у вас будет возможность не только быть в курсе текущих нововведений. Вы сможете подтянуть знания, необходимые для выполнения ежедневных задач.

Вы можете использовать экспертные разборы, мини-курсы в формате видеоуроков с конспектами и тестами для самопроверки, поучаствовать в живом вебинаре или, если в ближайшее время вебинара по вашей теме нет, найти подходящий в архиве.

Кроме этого, у вас есть доступ к онлайн-курсам, после которых вы получите сертификат об обучении. Если вам нужно срочно найти нормативный документ, бланк или шаблон, воспользоваться калькулятором для расчета пени или отпуска, вы можете обратиться к справочно-правовой системе «Клерка».

С дополнительной услугой в подписке Клерк.Премиум вы можете безлимитно задавать вопросы нашим экспертам в Клерк.Консультациях. Ответ получите в течение суток.

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В странах ЕАЭС будут единые правила и гарантии для инвесторов и поставщиков услуг

Правительство внесло на ратификацию в Госдуму соглашения СНГ о свободной торговле услугами и инвестициях, которое было подписано в июне 2023 года.

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Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Обзоры для бухгалтера

На взносы 1% можно уменьшать налог по УСН и по патенту в текущем году! ФНС разрешила. 🔥 «Ночной бухгалтер» № 1661

Бухгалтеры дождались разъяснений по взносам ИП в 1%. Временные правила 2023 года теперь станут постоянными.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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Бесплатно с Первичные документы

Правильный путевой лист в 2024 году. Мини-курс

В мини-курсе разбираем, кто обязан формировать путевой лист и какие обязательные реквизиты он должен содержать в 2024 году.

Правильный путевой лист в 2024 году. Мини-курс
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Календарь вебинаров

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Лучшие спикеры, новый каждый день
Бесплатно с Трудовые проверки

ГИТ прислала предостережение. Что это и как отвечать

Предостережения введены в практику давно, но до сих пор многие бизнесмены относятся к ним несерьезно. Между тем это официальный документ, направленный уполномоченным лицом, сигнализирующий, что у контролеров имеются данные, что в вашей деятельности или уже выявлены признаки нарушений, или есть основания полагать, что они «на подходе».

ГИТ прислала предостережение. Что это и как отвечать
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Зарплата

За опоздание с выплатой сотруднику, восстановленному по решению суда, надо платить компенсацию

За задержку выплаты сотруднику, которого уволили и который восстановился на работе, компенсацию надо начислять по нормам ТК, а не ГК.

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Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: 6 мер по борьбе с бедностью, умер первооткрыватель «частицы Бога», коллекторы не дозвонятся до должников

Подготовили обзор главных событий дня. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

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Онлайн-курсы

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Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Медосмотры

Медицинские осмотры: все основания коротко и ясно

Предлагаем ознакомиться со всеми актуальными нормативными правовыми актами, на основании которых требуется направлять работников на медосмотры и медицинские исследования.

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Кредитование

Льготные кредиты для бизнеса — 2024

Происходящие в последнее время события значительно влияют на многие сферы нашей жизни, одной из которых является бизнес, испытывающий серьезные трудности, в частности, малый и средний бизнес, который нуждается в особой поддержке. Для этих целей предусмотрены различные программы и льготы. Подробнее о действующих и планируемых мерах поддержки мы расскажем далее.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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Маркировка товаров

Хотят запретить повторную продажу конфискованных немаркированных товаров

Сегодня порядок распоряжения конфискованными немаркированными товарами допускает их повторный ввод в оборот, чем пользуются недобросовестные предприниматели.

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Обучение для бухгалтеров

💥 Новый онлайн-курс со всеми изменениями 2024 года уже в подписке Клерк.Премиум!

Мы собрали для вас все, что нужно знать бухгалтеру об изменениях весной 2024 года: в налогах, учете, заработной плате и по налоговым проверкам. Самые важные темы с подробными конспектами и инструкциями по применению.

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Ведение бизнеса

Минпромторг аккредитовал 15 объектов промышленной инфраструктуры и 13 кластеров: какие именно

Министерство промышленности и торговли за первый квартал 2024 года включило в федеральный реестр индустриальных парков, промышленных технопарков и кластеров 28 объектов.

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Обзоры для бухгалтера

🌼 Что изменится в УСН, когда декларацию не проведут на ЕНС, сколько денег дадут на бизнес по соцконтракту: разъяснения экспертов

Ежедневно наши эксперты готовят для вас статьи-разборы и мини-курсы о законопроектах, новых правилах, разъясняют действующие нормы НК и ТК, на примерах показывают, как заполнить декларацию, провести операцию в 1С и прикладывают образцы, бланки и другие полезные документы. Собрали топ таких разборов за неделю.

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Разборы законов

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Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
ФСБУ Основные средства

Могут ли движимые вещи включаться в базу по налогу на имущество

Если оборудование является неотъемлемой частью объекта недвижимости, его стоимость должна учитываться при расчете налога на имущество.

Иллюстрация: aleksandarlittlewolf/freepik
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Информационные технологии

Названы размеры грантов на внедрение проектов с искусственным интеллектом

Гранты на внедрение перспективных ИИ-проектов в 2024 году превысят полмиллиарда рублей.

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Первая Экспертная Бухгалтерия
Выбор системы налогообложения

Какую систему налогообложения выбрать в 2024 году

Изменив систему налогообложения на оптимальную, можно каждый месяц экономить на обязательных платежах и уменьшить объем отчетности. Главное — не ошибиться в выборе. В этой статье разберем все системы: от ОСНО до АУСН, сравним их ставки и превратности учета. В конце соберем основные моменты в общую таблицу.

Какую систему налогообложения выбрать в 2024 году
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LANIT Document Management
ЭДО в кадровом учете

Управление всеми документами компании. Как наладить эффективную систему документооборота

Любая компания в процессе своей деятельности создает, получает и обрабатывает множество различных документов. Разберемся, как выстроить эффективную систему документооборота и зачем компании отдельная система кадрового ЭДО.

Управление всеми документами компании. Как наладить эффективную систему документооборота
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Кадры

Роструд назвал самые востребованные и высокооплачиваемые вакансии в производстве и промышленности

По данным портала «Работа России» одними из самых востребованных специальностей уже который год остаются профессии производственной сферы.

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Астрал
Ведение бизнеса

Как запустить онлайн-бизнес

Подробно рассмотрим процесс организации онлайн-бизнеса с нуля и расскажем, как зарабатывать на продаже товаров и услуг через интернет.

Как запустить онлайн-бизнес
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Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Клерк

В какой конфигурации 1С лучше всего вести управленческий учет

Собрали общие рекомендации, а также нюансы, которые помогут выбрать оптимальный вариант специально для вашего бизнеса.

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру
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Как открыться перед ФНС и получить от этого пользу: восемь вопросов о налоговом мониторинге

По прогнозам, количество компаний, присоединившихся к налоговому мониторингу, к концу 2024 года достигнет отметки в 600. Это уже существенный охват, при этом, ФНС готова работать индивидуально с каждым участником. В такой динамичной сфере, как налоговое регулирование, ситуация продолжает стремительно развиваться.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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