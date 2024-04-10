⚡️ Итоги дня: 6 мер по борьбе с бедностью, умер первооткрыватель «частицы Бога», коллекторы не дозвонятся до должников

Собрали интересные новости за 10 апреля в кратком дайджесте:

Шесть мер по борьбе с бедностью в России от главы ЦБ: снижение инфляции, усиление защиты от чрезмерной закредитованности, борьба с мошенничеством, поддержка граждан с невысокими доходами и лиц, попавших в сложную жизненную ситуацию, а также программы финансовой грамотности.

Корпорация Microsoft не планирует ликвидацию своих юридических лиц в России.

😔 Умер лауреат Нобелевской премии Питер Хиггс, первооткрыватель «частицы Бога». Ему было 94 года. Это его имя носит бозон Хиггса — элементарная частица, однf из важнейших составляющих, помогающих понять cтандартную модель физики элементарных частиц.

В Петербурге официально началась весна! Первый в этом году ларек с корюшкой появился на Октябрьской набережной. Цены варьируются от 950 рублей за крупную рыбу до 750 за среднюю. Редакция завидует жителям СПб.

ЦБ может ввести санкции против стран, переставших обслуживать карты «Мир». Но это уже будут «крайние меры», заявила Набиуллина.

В Великобритании похитили богатого китайского бизнесмена прямо с поля для гольфа. Преступники требовали от него $15 млн. Однако за 30 часов пыток мужчина так и не согласился на выплату? и его в итоге отпустили.