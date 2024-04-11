Новый онлайн-курс «Профессия бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С» — освойте главные инструменты бухгалтера за месяц!

За 1 месяц вы разберетесь в основах бухгалтерии — научитесь вести бухгалтерский учет, составлять отчеты в 1С, узнаете, с какими налогами работает бухгалтер, как их рассчитывать и уплачивать.

Мы запускаем новый курс «Профессия бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С» для тех, кто хочет научиться бухгалтерии с нуля и применять знания на любом участке учета: вести бухгалтерский, налоговый и кадровый учет, работать в 1С, управлять финансами и оптимизировать налоги.

Новичкам в этой области онлайн-курс поможет освоить базовые принципы работы бухгалтера, а опытные специалисты смогут структурировать имеющиеся знания, чтобы повысить квалификацию и увеличить свой доход.

Программу мы составили совместно с опытными преподавателями «Клерка», кандидатами экономических наук, экспертами в сфере налогообложения, бухгалтерскому учету и трудовым отношениям, которые выбирали темы и задания, опираясь на реальные задачи бухгалтера на разных участках работы.

Всего в курсе 185 видеоуроков, текстовые материалы и конспекты лекций со скринами и подробными инструкциями, которые пригодятся вам в работе. Курс ориентирован на практику, поэтому вас ждет 14 занятий на отработку настройки и ведения учета в 1С:Бухгалтерия, много задач по заполнению различных форм отчетности и приказов.

Если у вас появятся вопросы или трудности во время учебы — мы всегда готовы вам помочь разобраться и решить любую проблему.

Сейчас вы можете купить новый курс по акции за 3690 рублей вместо 18 990 рублей!

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После завершения обучения вы получите официальный сертификат от Центра обучения «Клерка», который сможете показать работодателю.