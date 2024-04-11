Бухгалтеры

Новый онлайн-курс «Профессия бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С» — освойте главные инструменты бухгалтера за месяц!

За 1 месяц вы разберетесь в основах бухгалтерии — научитесь вести бухгалтерский учет, составлять отчеты в 1С, узнаете, с какими налогами работает бухгалтер, как их рассчитывать и уплачивать.
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Мы запускаем новый курс «Профессия бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С» для тех, кто хочет научиться бухгалтерии с нуля и применять знания на любом участке учета: вести бухгалтерский, налоговый и кадровый учет, работать в 1С, управлять финансами и оптимизировать налоги.

Новичкам в этой области онлайн-курс поможет освоить базовые принципы работы бухгалтера, а опытные специалисты смогут структурировать имеющиеся знания, чтобы повысить квалификацию и увеличить свой доход.

Программу мы составили совместно с опытными преподавателями «Клерка», кандидатами экономических наук, экспертами в сфере налогообложения, бухгалтерскому учету и трудовым отношениям, которые выбирали темы и задания, опираясь на реальные задачи бухгалтера на разных участках работы.

Всего в курсе 185 видеоуроков, текстовые материалы и конспекты лекций со скринами и подробными инструкциями, которые пригодятся вам в работе.

Курс ориентирован на практику, поэтому вас ждет 14 занятий на отработку настройки и ведения учета в 1С:Бухгалтерия, много задач по заполнению различных форм отчетности и приказов.

Если у вас появятся вопросы или трудности во время учебы — мы всегда готовы вам помочь разобраться и решить любую проблему.

Сейчас вы можете купить новый курс по акции за 3690 рублей вместо 18 990 рублей!

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После завершения обучения вы получите официальный сертификат от Центра обучения «Клерка», который сможете показать работодателю.

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6-НДФЛ

ФНС сверяет имущественный вычет в справках к 6-НДФЛ с выданными уведомлениями

ФНС прислала на сотрудника уведомление на имущественный вычет на 2023 год в сумме 300 тыс. рублей. В итоге вычет он получил только на 200 тыс. Налоговики прислали требование.

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Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Курортный сбор

Туристы Петербурга восприняли курортный сбор лояльно, а у бизнеса появилось много вопросов

Петербургские отельеры рассказали, как прошла первая неделя с курортным сбором по 100 рублей за каждые сутки в отеле.

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Павел Бессонов
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Кого можно сделать крайним вместо себя по субсидиарке?

Привожу примеры того, как некоторые контролирующие лица пытаются уйти от субсидиарки, не прибегая к помощи юристов.

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Календарь вебинаров

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Лучшие спикеры, новый каждый день
Николай Неплюев
Интернет и IT

О перспективах использованиях искусственного интеллекта в финансовой сфере

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О перспективах использованиях искусственного интеллекта в финансовой сфере
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Социальные пособия

Есть особенности продажи жилья, приобретенного за счет маткапитала

Продаваемое жилье должно быть оформлено в долевую собственность всех членов семьи.

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Иван Шестак
Управление финансами

Основы. Как составить бюджет доходов и расходов?

Бюджет доходов и расходов — это финансовый план, который помогает оценить предполагаемые доходы и расходы организации за определённый период времени. Обычно он составляется на год и включает в себя прогнозы по всем основным статьям доходов и расходов. БДР необходим для финансового планирования, прогнозирования прибыли и принятия управленческих решений.

Основы. Как составить бюджет доходов и расходов?
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Онлайн-курсы

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Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Пенсии

Положена ли досрочная пенсия педагогам-ИП и их сотрудникам

Трудовое законодательство в части трудового стажа не распространяется на ИП, оказывающего образовательные услуги.

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Павел Патрикеев
IT-компании

Льготы для ИТ весной 2024-го: как добиться статуса ИТ-компании и получить свое без заморочек?

Практикующий юрист, специализирующийся на юридической поддержке малого и среднего ИТ-бизнеса, Павел Патрикеев кратко о семи льготах для русских айтишников.

Льготы для ИТ весной 2024-го: как добиться статуса ИТ-компании и получить свое без заморочек?
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Наталия Лукина
Обзоры новостей

💥Главное к утру четверга: цены на коньяк, бренди, водку поднимут, Бриджит Джонс возвращается, годовая инфляция в России ускорилась

Добавим в ленту самых свежих новостей на сегодня. Рассказываем обо всем, что писали и обсуждали сегодня в мире.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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Воинский учет

🎓 Сегодня бухгалтерам расскажут про новые правила воинского учета

Каждая организация обязана встать на учет в военкомат и вести воинский учет. Игнорировать воинский учет нельзя, так как штрафы значительные -- до 500 000 рублей.

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Ведение бизнеса

В 5 регионах будет введен льготный лизинг

Малому и среднему бизнесу, зарегистрированному в приграничных с Украиной регионах, предложено расширить возможности использования программ льготного лизинга корпорации МСП и ее дочерних структур.

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Бухгалтеры

Новый онлайн-курс «Профессия бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С» — освойте главные инструменты бухгалтера за месяц!

За 1 месяц вы разберетесь в основах бухгалтерии — научитесь вести бухгалтерский учет, составлять отчеты в 1С, узнаете, с какими налогами работает бухгалтер, как их рассчитывать и уплачивать.

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Разборы законов

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Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Пётр Захарченко
Обзор налоговых новостей

Новые штрафы, документы при подаче жалобы, пороги сумм ущерба. Обзор для бухгалтера

Налоговые новости с Петром Захарченко. Все самое интересное из мира налогов в видео-обзоре.

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Владислав Савушкин
Управленческий учет

⭐️Антикризисная шпаргалка для бизнеса. Три совета для зачета

Такой управленческий инструмент, как антикризисная шпаргалка, надо завести и держать под рукой. Ибо кризис может нечаянно нагрянуть, когда его совсем не ждешь. И припереть может так, что отбиваться надо будет любыми способами. Три подсказки для таких ситуаций мы и запишем в антикризисную шпаргалку. Поехали!

⭐️Антикризисная шпаргалка для бизнеса. Три совета для зачета
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ivkin.nikita.r@gmail.com
Увольнение

Разойтись с работником миром — миссия невыполнима?

Раньше я рассказывал о том, как выйти из спора, если вы договорились о мирном решении конфликта между инстанциями, когда суд не может утвердить мировое соглашение.

Разойтись с работником миром — миссия невыполнима?
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Дробление бизнеса

Что предложила ТПП по налоговой амнистии в отношении дробления бизнеса

Зампред налогового совета ТПП, член общественного совета Минфина Дмитрий Фадеев предложил подходы к налоговой амнистии в отношении дробления бизнеса.

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Наталья Горячая
Ведение бизнеса

Какие ошибки обычно допускают владельцы юрлиц и индивидуальные предприниматели?

Косячить можно в процессе деятельности. Это нормально. Наши ошибки делают нас сильнее, они корректируют наш путь. Однако есть такие ошибки, которых лучше всё же избежать на старте.

Какие ошибки обычно допускают владельцы юрлиц и индивидуальные предприниматели?
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LANIT Document Management
ЭДО в кадровом учете

Управление всеми документами компании. Как наладить эффективную систему документооборота

Любая компания в процессе своей деятельности создает, получает и обрабатывает множество различных документов. Разберемся, как выстроить эффективную систему документооборота и зачем компании отдельная система кадрового ЭДО.

Управление всеми документами компании. Как наладить эффективную систему документооборота
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Топ товаров, на которые регистрируют новые товарные знаки

Руководитель Роспатента Юрий Зубов сообщил, что с начала 2024 года количество заявок в Федеральную службу по интеллектуальной собственности от российского бизнеса на регистрацию товарных знаков увеличилось по сравнению с прошлым годом в 1,5 раза.

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