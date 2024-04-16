Какие налоги надо платить в виде ЕНП: таблица с КБК

Перечень из 576 КБК, которые входят в состав ЕНП, опубликовало Федеральное Казначейство.

Скачать таблицу можно во вложении к этому материалу.

В перечень входят как действующие налоги и взносы, так и отмененные, а также пени и штрафы.

Напомним, платить налоги, входящие в ЕНП, надо на КБК 18210161201010000510.

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