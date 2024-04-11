Положена ли досрочная пенсия педагогам-ИП и их сотрудникам

Трудовое законодательство в части трудового стажа не распространяется на ИП, оказывающего образовательные услуги.

Об этом сообщает Минтруд в письме от 06.03.2024 № 14-6/ООГ-1322.

Вопросы, связанные с организацией деятельности ИП как исполнителей работ, находятся вне сферы действия трудового законодательства.

ИП, в том числе работающий в сфере образования, не является работником по смыслу ТК.

Педагогические работники имеют право на досрочную пенсию, но только если они работают в образовательных учреждениях.

ИП и привлекаемые ими работники-педагоги правом на досрочное назначение страховой пенсии не пользуются.

При этом ИП может вступить в добровольные правоотношения по пенсионному страхованию и купить себе пенсионные баллы. Но это касается только обычной пенсии по старости.