🎓 Сегодня бухгалтерам расскажут про новые правила воинского учета

⭐️Антикризисная шпаргалка для бизнеса. Три совета для зачета

Такой управленческий инструмент, как антикризисная шпаргалка, надо завести и держать под рукой. Ибо кризис может нечаянно нагрянуть, когда его совсем не ждешь. И припереть может так, что отбиваться надо будет любыми способами. Три подсказки для таких ситуаций мы и запишем в антикризисную шпаргалку. Поехали!