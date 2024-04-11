🎓 Сегодня бухгалтерам расскажут про новые правила воинского учета

Сегодня в 15-00 мск на вебинаре не просто разберем, как теперь надо вести воинский учет в организации, но и дадим образцы всех документов по воинскому учету.
Спикер вебинара – эксперт по трудовым отношениям Елена Пономарева.
На вебинаре разберем:
Новые правила воинского учета.
Оцифровка воинского учета-2024. Реестр воинского учета.
Постановка организации на воинский учет
Обязанности по ведению воинского учета в организации.
Заполнение карточки гражданина, подлежащего воинскому учету.
План мероприятий по воинскому учету организации.
Приказ по воинскому учету.
Информирование военкоматов.
Штрафы за нарушение порядка ведения воинского учета.
Также эксперт ответит на ваши вопросы.
Ждем вас на вебинаре 11.04.2024 в 15-00 мск!
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