Воинский учет

🎓 Сегодня бухгалтерам расскажут про новые правила воинского учета

Каждая организация обязана встать на учет в военкомат и вести воинский учет. Игнорировать воинский учет нельзя, так как штрафы значительные -- до 500 000 рублей.
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Сегодня в 15-00 мск на вебинаре не просто разберем, как теперь надо вести воинский учет в организации, но и дадим образцы всех документов по воинскому учету.

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Спикер вебинара – эксперт по трудовым отношениям Елена Пономарева.

На вебинаре разберем:

  • Новые правила воинского учета.

  • Оцифровка воинского учета-2024. Реестр воинского учета.

  • Постановка организации на воинский учет

  • Обязанности по ведению воинского учета в организации.

  • Заполнение карточки гражданина, подлежащего воинскому учету.

  • План мероприятий по воинскому учету организации.

  • Приказ по воинскому учету.

  • Информирование военкоматов.

  • Штрафы за нарушение порядка ведения воинского учета.

Также эксперт ответит на ваши вопросы.

Ждем вас на вебинаре 11.04.2024 в 15-00 мск!

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Воинский учет

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