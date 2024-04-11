ЦБ: индекс бизнес-климата сейчас на 12-летнем максимуме

Центробанк опрашивает 13–14 тысяч предприятий каждый месяц по всей стране. Этот мониторинг показал, что бизнес активно строит планы по расширению производства.
По словам главы ЦБ, индекс бизнес-климата по свидетельству самих же предприятий сейчас на 12-летнем максимуме.
Главное, что поддерживает оптимизм бизнеса, — это внутренний спрос и ожидания, что он будет расти и дальше, — добавила Набиуллина.
Денежно-кредитная политика ЦБ как раз направлена на то, чтобы давление на экономику со стороны спроса не было избыточным, не было разрушительным для роста.
Предприятия сделали значительные инвестиции в расширение и автоматизацию производства и продолжают их делать. Это в том числе ответ на рост дефицита кадров и рекордную загрузку производственных мощностей. Но нужно время, чтобы инвестиции превратились в предложение товаров и услуг, и произошла расшивка узких мест в транспортной инфраструктуре.
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