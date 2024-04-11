ЦБ: индекс бизнес-климата сейчас на 12-летнем максимуме

Глава Банка России Эльвира Набиуллина представила в Госдуме годовой отчет о деятельности ЦБ и рассказала о планах бизнеса по расширению производства.

Центробанк опрашивает 13–14 тысяч предприятий каждый месяц по всей стране. Этот мониторинг показал, что бизнес активно строит планы по расширению производства.

По словам главы ЦБ, индекс бизнес-климата по свидетельству самих же предприятий сейчас на 12-летнем максимуме.

Главное, что поддерживает оптимизм бизнеса, — это внутренний спрос и ожидания, что он будет расти и дальше, — добавила Набиуллина.

Денежно-кредитная политика ЦБ как раз направлена на то, чтобы давление на экономику со стороны спроса не было избыточным, не было разрушительным для роста.

Предприятия сделали значительные инвестиции в расширение и автоматизацию производства и продолжают их делать. Это в том числе ответ на рост дефицита кадров и рекордную загрузку производственных мощностей. Но нужно время, чтобы инвестиции превратились в предложение товаров и услуг, и произошла расшивка узких мест в транспортной инфраструктуре.