Кредитование

На рассрочки распространят регулирование, действующие для кредитов и займов

Правовое регулирование предоставления рассрочек недостаточно прозрачное, поэтому ЦБ хочет его уточнить и приблизить к нормам о кредитах и займах.

Физлица активно пользуются рассрочками: их рынок развивается очень быстро и за прошлый год почти удвоился. Рассрочки удобны, но этот сервис недостаточно прозрачен. Здесь нужно найти баланс, считает Центробанк.

Вся платная рассрочка — когда гражданин платит за эту рассрочку — должна быть в виде кредита или займа. Потому что, по сути, это кредит и есть. И права потребителя должны быть защищены не хуже, чем права заемщика в банке.

При этом сохранят пространство и для небанковских операторов бесплатной рассрочки. Но отрегулируют их деятельность таким образом, чтобы потребитель все-таки видел все важные условия рассрочки и мог их адекватно оценить. И общая долговая нагрузка для него не стала неподъемной.

Начать дискуссию

ЕНП (единый налоговый платеж)

Какие налоги надо платить в виде ЕНП: таблица со всеми КБК

Перечень из 576 КБК, которые входят в состав ЕНП, опубликовало Федеральное Казначейство.

47

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Трудовое право

Предпенсионера можно уволить с декретного места

Если сотрудница № 1 уходит в декрет, на ее место принимают новую сотрудницу № 2. И эту новую № 2 надо уволить, как только выйдет на работу сотрудница № 1.

26
Обзоры для бухгалтера

В 2024 году ожидается закрытие ряда банков, вычет по НДС можно получить и без счета-фактуры, ФНС сверяет вычет в 6-НДФЛ и уведомлении. 📢«Ночной бухгалтер» № 1662

Эксперты прогнозируют уход с рынка до 15 банков в этом году. Компания выиграла дело у ФНС и доказала, что имеет право на вчет без счета-фактуры. Налоговики сверяют имущественный вычет в уведомлении, выданном сотруднику со справками-приложениями к 6-НДФЛ и шлет требования.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
111

Календарь вебинаров

7
Лучшие спикеры, новый каждый день
Ипотека

Как в России выдают ипотеку и другие кредиты: свежая статистика бюро кредитных историй

Согласно данным БКИ, приведенным Центробанком, больше половины ипотеки выдается на срок свыше 25 лет.

39
Наталья Горячая
Дробление бизнеса

Зачем бизнес дробится? Три очевидных ответа

Тема дробления доминирует не только в судах. Она тревожит предпринимательское сообщество и разговоры про незаконную оптимизацию не утихают.

36
Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: в России изменят состав автомобильной аптечки, деньги для пострадавших от наводнения есть, в Сочи сошла гигантская лавина

Подготовили обзор главных событий дня. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

1
85

Онлайн-курсы

56
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Кредитование

На рассрочки распространят регулирование, действующие для кредитов и займов

Правовое регулирование предоставления рассрочек недостаточно прозрачное, поэтому ЦБ хочет его уточнить и приблизить к нормам о кредитах и займах.

33
6-НДФЛ

👀 ФНС сверяет имущественный вычет в справках к 6-НДФЛ с выданными уведомлениями. Эксперт: у налоговиков есть еще свои «идеальные» КС

ФНС прислала на сотрудника уведомление на имущественный вычет по НДФЛ на 2023 год в сумме 300 000 рублей. В итоге вычет он получил только на 200 тысяч. Налоговики прислали требование.

1
246
DocDeti_DocMed_DocDent
Медицина

Деньги, вино и не только… От чего может чихать бухгалтер

Поговорим о необычных типах аллергических реакций с аллергологом DocMed и DocDeti Еленой Добрыниной.

Деньги, вино и не только… От чего может чихать бухгалтер
5
80
Вклады

В России будут социальные счета и социальные вклады

Для борьбы с бедностью и снижения финансового неравенства в закон о банках и банковской деятельности внесут изменения, закладывающие правовые основы для социальных банковских счетов и вкладов. ЦБ поддержал.

5
75
Охрана труда

🚑 Предварительный медосмотр должен быть за счет работодателя, даже если не взяли на работу. Эксперт: работодатель так и так «крайний»

При трудоустройстве на работу с вредностью сотрудник должен пройти предварительный медосмотр, а работодатель – оплатить его.

3
153
Мошенничество

Финансовые пирамиды наконец-то запретят

Банк России считает приоритетным принятие в ближайшее время так называемого закона о запрете финансовых пирамид.

41

Разборы законов

1 248
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Наталия Лукина
Больничные

Больничный по уходу за ребенком в 2024 году. Сколько можно на нем быть и как его оплатят

Больничный лист по уходу за ребенком с 2023 года оплачивает Социальный фонд, но, конечно, с вопросами по больничным работники идут не в СФР, а в свою родную бухгалтерию. Прочитайте этот пост, тут есть все ответы для сотрудников-родителей.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
1
271
Бесплатно с Налоговые проверки

Ответственность за неявку на допрос в ФНС. Мини-курс

Разбираемся в мини-курсе, кого могут вызвать на допрос в налоговую, по каким причинам отказ от дачи показаний будет считаться правомерным и какая предусмотрена ответственность за неявку на допрос.

Ответственность за неявку на допрос в ФНС. Мини-курс
79
Ведение бизнеса

Как не задушить ростки инноваций внутри своего бизнеса

Если верить статистике, то лишь 10% крупных и средних компаний в России признают инновации ключевой стратегией своего развития. В последние годы ситуация несколько изменилась к лучшему, но возможности для быстрого прогресса в области инноваций остаются ограниченными. 

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
27
Екатерина Макаренко
Малый и средний бизнес

10 тем, волнующих малый бизнес в России в 2024 году. От наименее до наиболее значимых

В последние годы малый бизнес в России сталкивается с множеством вызовов, которые коренным образом меняют привычную бизнес-среду. Эти изменения затрагивают не только экономический, но и социальный, технологический, а также политический аспекты.

26
Банки

В 2024 году с рынка уйдет 15 российских банков

Эксперты предупредили о возможной ликвидации более 10 банков в России, а также о том, что лишатся лицензий в этом году «слабые банки».

2
181
Страховые взносы

🔔 Взносы с выплат домовым активистам могут отменить

В прошлом году в НК прописали норму про начисление страховых взносов на выплаты старшим по дому. Из-за этого активисты стали в массовом порядке отказываться от такой работы, за которую они получают скромное вознаграждение, лишаясь при этом индексции пенсии. Это хотят исправить.

46

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Клерк
Бухгалтеры

Зарабатывай с «Клерком». Реферальная программа Клерк.Партнер

Да-да, теперь и у нас появилась собственная реферальная программа. Вы можете рекомендовать наши курсы и вебинары и получать доход. 

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру
44

Интересные материалы

Зарплата

Депутаты приняли закон о новом порядке оплаты сверхурочной работы

При оплате сверхурочной работы надо учитывать весь заработок сотрудника, а не только оклад.

94