На рассрочки распространят регулирование, действующие для кредитов и займов

Правовое регулирование предоставления рассрочек недостаточно прозрачное, поэтому ЦБ хочет его уточнить и приблизить к нормам о кредитах и займах.

Физлица активно пользуются рассрочками: их рынок развивается очень быстро и за прошлый год почти удвоился. Рассрочки удобны, но этот сервис недостаточно прозрачен. Здесь нужно найти баланс, считает Центробанк.

Вся платная рассрочка — когда гражданин платит за эту рассрочку — должна быть в виде кредита или займа. Потому что, по сути, это кредит и есть. И права потребителя должны быть защищены не хуже, чем права заемщика в банке.

При этом сохранят пространство и для небанковских операторов бесплатной рассрочки. Но отрегулируют их деятельность таким образом, чтобы потребитель все-таки видел все важные условия рассрочки и мог их адекватно оценить. И общая долговая нагрузка для него не стала неподъемной.