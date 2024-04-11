⚡️ Итоги дня: в России изменят состав автомобильной аптечки, деньги для пострадавших от наводнения есть, в Сочи сошла гигантская лавина

Собрали интересные новости за 11 апреля в кратком дайджесте:
Анатолий Козлачков избран главой Ассоциации банков России. Козлачков является вице-президентом АБР с 2017 года и курирует правовое управление, в 1994-2000 годах работал в Банке России.
Глава OpenAI работает над созданием коалиции для развития ИИ. Сэм Альтман работает над созданием глобальной коалиции с несколькими странами и компаниями для поддержания мощностей, необходимых для дальнейшего развития технологий искусственного интеллекта.
Производство и продажи нового кроссовера «Москвич 8» начнутся в конце 2024 года.
Между Москвой и Петербургом после запуска высокоскоростной ж/д будет курсировать до 40 поездов в сутки в каждом направлении.
Банк России предлагает увеличить лимит страхового возмещения по долгосрочным вкладам и счетам эскроу, а также снизить ставки отчислений банками страховых взносов в систему страхования таких длинных денег.
В России изменят состав автомобильной аптечки. Добавят: изотермическое одеяло, эластичные бинты, хирургические ножницы, загубник для сердечно-легочной реанимации.
Против еще одного бизнес-коуча завели дело о неуплате налогов и отмывании денег. Сейчас обыск проходит у Дмитрия «Трансформатора» Портнягина в его премиальном бизнес-клубе «Club 500».
Антон Силуанов: деньги для восстановления пострадавших от наводнения регионов будут немедленно выделены, ресурсы для этого есть.
Одну из богатейших женщин Вьетнама приговорили к смертной казни за крупнейшее мошенничество в истории страны. Председатель совета директоров вьетнамского девелопера Van Thinh Phat Group вывела из банка $12,5 млрд. Женщину обвинили во взяточничестве, присвоении денежных средств и злоупотреблении полномочиями с общим ущербом $27 млрд.
В Сочи гигантская лавина сошла с горы Фишт. Более 1000 кубометров снега, камней и грунта обрушились вниз с огромной высоты.
Какие события этого дня заинтересовали вас больше всего? Обсудим в комментариях!
Комментарии1
А ножницы-то зачем хирургические? А загубник кажется еще фиксировать надо умеючи... странные требования