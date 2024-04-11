⚡️ Итоги дня: в России изменят состав автомобильной аптечки, деньги для пострадавших от наводнения есть, в Сочи сошла гигантская лавина

Собрали интересные новости за 11 апреля в кратком дайджесте:

Анатолий Козлачков избран главой Ассоциации банков России. Козлачков является вице-президентом АБР с 2017 года и курирует правовое управление, в 1994-2000 годах работал в Банке России.

Глава OpenAI работает над созданием коалиции для развития ИИ. Сэм Альтман работает над созданием глобальной коалиции с несколькими странами и компаниями для поддержания мощностей, необходимых для дальнейшего развития технологий искусственного интеллекта.

Производство и продажи нового кроссовера «Москвич 8» начнутся в конце 2024 года.

Между Москвой и Петербургом после запуска высокоскоростной ж/д будет курсировать до 40 поездов в сутки в каждом направлении.

Банк России предлагает увеличить лимит страхового возмещения по долгосрочным вкладам и счетам эскроу, а также снизить ставки отчислений банками страховых взносов в систему страхования таких длинных денег.

В России изменят состав автомобильной аптечки. Добавят: изотермическое одеяло, эластичные бинты, хирургические ножницы, загубник для сердечно-легочной реанимации.

Против еще одного бизнес-коуча завели дело о неуплате налогов и отмывании денег. Сейчас обыск проходит у Дмитрия «Трансформатора» Портнягина в его премиальном бизнес-клубе «Club 500».

Антон Силуанов: деньги для восстановления пострадавших от наводнения регионов будут немедленно выделены, ресурсы для этого есть.

Одну из богатейших женщин Вьетнама приговорили к смертной казни за крупнейшее мошенничество в истории страны. Председатель совета директоров вьетнамского девелопера Van Thinh Phat Group вывела из банка $12,5 млрд. Женщину обвинили во взяточничестве, присвоении денежных средств и злоупотреблении полномочиями с общим ущербом $27 млрд.