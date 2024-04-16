Расходы на регистрацию недвижимости не увеличивают первоначальную стоимость ОС

Первоначальная стоимость основного средства определяется как сумма расходов на его:
приобретение;
сооружение, изготовление;
доставку;
доведение до состояния, в котором оно пригодно для использования.
Первоначальная стоимость ОС изменяется в случаях:
достройки;
дооборудования;
реконструкции;
модернизации;
технического перевооружения;
частичной ликвидации объектов.
При этом не увеличивают первоначальную стоимость расходы на:
регистрацию прав на недвижимость;
изготовление документов технического учета объекта;
постановку на кадастровый учет.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 08.02.2024 № 03-03-05/10500.
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