Расходы на регистрацию недвижимости не увеличивают первоначальную стоимость ОС

Способы защиты товарных знаков

В конкурентной борьбе за клиента, за финансовый рост выделяться своим продуктом крайне важно. Многие компании стремятся к тому, чтобы покупатель не просто выбирал товар или услугу, а отдавал предпочтение именно определенному бренду, узнавал его и покупал именно его. Это и есть цель маркетинга. И важной составляющей маркетинговой стратегии является товарный знак.