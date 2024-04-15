Вырастут тарифы на отправку писем и бандеролей

Услуги «Почты России» по пересылке почтовых карточек, писем и бандеролей подорожают в среднем на 7,2%.

Федеральная антимонопольная служба подготовила проект приказа с повышенными тарифами на пересылку «Почтой России» внутренней письменной корреспонденции.

Приказ ведомства связан с обращением «Почты России», которая предложила повысить тарифы на свои услуги. Отправка простых писем подорожает на 6,7%, заказных — на 7,3%, а корреспонденция с объявленной ценностью — на 7,5%.

В среднем тарифы на услуги почтовой связи изменятся на 7,2%.