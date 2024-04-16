Как заполнить табель учета рабочего времени, если сотрудник-студент заболел во время сессии

Во время учебного отпуска больничный не оплачивается и отпуск на дни болезни не продлевается.
Отдел кадров предлагает указать дни болезни во время такого отпуска в табеле с кодом «Т» – временная нетрудоспособность без назначения пособия.
Но ГИТ Москвы в письме от 25.03.2024 № ПГ/04886/10-9759-ОБ/18-1270 дает другую рекомендацию.
Табелировать надо так:
за дни болезни до и после учебного отпуска – код «Б»;
за дни учебного отпуска – код «У».
ГИТ поясняет, что если болезнь продолжается и после окончания учебного отпуска, то со дня, следующего за днем окончания учебного отпуска, нужно начислять больничное пособие.
Начать дискуссию