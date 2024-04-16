Россия договорилась с Белоруссией о признании цифровых подписей

Предпринимали из Белоруссии смогут использовать национальные электронные цифровые подписи как квалифицированные подписи в России. Это позволит бизнесменам участвовать в госзакупках.

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что во время переговоров с белорусским коллегой Романом Головченко подпишет соглашение о взаимном признании цифровой подписи.

По итогам наших переговоров мы подпишем межправительственное соглашение о взаимном признании электронной цифровой подписи при трансграничном электронном взаимодействии… Теперь белорусские и российские предприниматели смогут без ограничений участвовать в процедурах государственных закупок, — заявил Михаил Мишустин.

В 2023 году товарооборот между Россией и Белоруссией достиг рекордного показателя и составил около 54 млрд долларов.

Недавно мы писали, что Россия и Беларусь признали электронные подписи при трансграничном ЭДО. Страны могут обмениваться юридически значимыми электронными документами в процессе трансграничной торговли.