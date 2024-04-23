Положительным сальдо ЕНС можно распорядиться 2 способами

Распорядиться положительным сальдо ЕНС можно с помощью зачета или возврата денег на расчетный счет.

Зачет может быть таким:

в счет обязанности по уплате обязательных платежей другого лица;

в счет исполнения предстоящей обязанности по уплате конкретного налога;

в счет исполнения решений ИФНС;

в счет погашения задолженности, не учитываемой по ЕНС.

Чтобы зачесть положительное сальдо ЕНС в счет исполнения предстоящей обязанности по уплате конкретного налога или на ЕНС другого лица, необходимо подать заявление с КНД 1150057.

Его подают только в электронном виде по ТКС или через личный кабинет, поясняют налоговики.

Можно сделать зачет в размере, не превышающем положительное сальдо ЕНС. Если на ЕНС нет положительного сальдо, то в зачете будет отказано. Если средства есть, но в меньшей сумме, чем указано в заявлении, то зачет будет сделан частично.

Если надо отменить зачет, надо подать заявление КНД 1165171.

Также положительное сальдо ЕНС можно вернуть на расчетный счет, подав заявление КНД 1112542. Его можно сдать в бумажном виде или в электронном по ТКС либо через личный кабинет.

Если у налоговиков нет информации о счете, указанном в заявлении о возврате, автоматически они формируют запрос в банк, чтобы уточнить реквизиты счета либо информацию о его наличии.

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