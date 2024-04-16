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Пользователи интернета

В WhatsApp будет можно писать заметки к контактам

Владельцы бизнес-аккаунтов смогут писать пояснения к контактам. Заметки появятся в разделе информации о чате. Затем новый функционал будет доступен обычным пользователям WhatsApp.

В мессенджере WhatsApp появится новая функция, которая позволит пользователям прикреплять заметки к контактам. Свой комментарий можно оставить в разделе информации о чате.

Заметки конфиденциальны, другие контакты не смогут увидеть их или получить к ним доступ, — сказано на сайте WABetaInfo.

Сначала заметки появятся у пользователей бизнес-аккаунтов, а потом функционал станет доступен для стандартных учетных записей.

Разработчики выпустят заметки вместе с новым обновлением приложения, пока что новые функции находятся в стадии разработки.

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