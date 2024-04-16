В WhatsApp будет можно писать заметки к контактам

В мессенджере WhatsApp появится новая функция, которая позволит пользователям прикреплять заметки к контактам. Свой комментарий можно оставить в разделе информации о чате.
Заметки конфиденциальны, другие контакты не смогут увидеть их или получить к ним доступ, — сказано на сайте WABetaInfo.
Сначала заметки появятся у пользователей бизнес-аккаунтов, а потом функционал станет доступен для стандартных учетных записей.
Разработчики выпустят заметки вместе с новым обновлением приложения, пока что новые функции находятся в стадии разработки.
Комментарии1
Зачем заметки к контактам, если я в самой записной книжке телефона внесу все ремарки.