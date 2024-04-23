Где в личном кабинете ИП проверить уплату фиксированных взносов

Налог по УСН за 2023 год можно уменьшить на фиксированные взносы за 2023 год независимо от факта уплаты и за 2022 год, если они уплачены.

Как убедиться, что налоговики точно учли уплату этих взносов, обсуждают на нашем форуме.

ИП уплатил взносы за 2021 и 2022 год на старый КБК. Не видел, чтобы они прошли на ЕНС, и теперь беспокоится, можно ли на них уменьшать налог по УСН.

Между тем, отследить судьбу отправленных денег можно в разделе операций в личном кабинете ИП.

Кроме того, уплату взносов можно отследить так:

Услуги. Сервисы – Страховые взносы – Сведения об уплате

Напомним, до 25 апреля ИП должны сдать декларацию по УСН за 2023 год. Сдавать уведомление на годовой налог не надо. Его начислят по декларации.

Научитесь вести налоговый учет организаций и ИП на УСН, заполнять декларацию и отчеты без ошибок на курсе «Главбух на УСН: от учета и отчетности до 1С».

Сейчас вы можете купить новый курс по специальной цене за 3690 рублей вместо 15 950 рублей!

Купить курс

После обучения вы получите сертификат о прохождении программы.

Также скидки действуют на все курсы повышения квалификации! Посмотреть каталог.