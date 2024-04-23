Исключительные права на программы можно амортизировать ускоренно

Амортизацию с коэффициентом до 3-х можно считать для нематериальных активов в виде исключительных прав на программное обеспечение.

Но есть условие – такая программа должна входить в реестр российского ПО.

Вместе с тем, норма про ускоренную амортизацию не применяется, если срок использования такого НМА компания установила самостоятельно, и он не более 2 лет.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 05.03.2024 № 03-03-06/1/19743.

Применение коэффициента для амортизации – это право компании. Поэтому решение о его применении, а также конкретный размер коэффициента – но не более 3 — должны быть отражены в учетной политике организации.