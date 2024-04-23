Прогноз Центробанка: доля безналичных платежей вырастет до 90%

По итогам 2023 года безналичные платежи составили 83% от всех расчетов. За несколько лет этот показатель будет 90%.

В течение 3-5 лет доля безналичных операций может достигнуть 90%. Такой прогноз дала первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова на конференции Data Fusion.

С 2014 по 2023 годы число безналичных платежей выросло с 25 до 83%. В продвинутых небольших странах этот показатель составляет 92-93%.

Мы за 10 лет внедрения разных платежных технологий с цифры 25% безналичных операций в 2014 году по конец прошлого года имеем 83%. Наш прогноз, что на горизонте трех-пяти лет подойдем к цифре 90%, — сказала Скоробогатова.

По итогам 2023 года доля безналичных расчетов в розничном обороте превысила 83,4%, что на 5,3 процентного пункта больше, чем в 2022 году.