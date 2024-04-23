Вышел новый стандарт МСФО 18 «Представление и раскрытия в финансовых отчетах»

IFRS 18 применяется, начиная с отчетности за 2027 год, но можно применять досрочно.
Основные изменения:
Улучшена сопоставимость информации в отчете о прибылях и убытках.
Повышена прозрачность показателей эффективности, определяемых руководством.
Увеличена полезность группировки информации в финансовой отчетности.
Нововведения затронут все компании, применяющие международные стандарты, независимо от отрасли, масштабов деятельности и причин, по которым та или иная компания применяет МСФО, уточнили в фонде БМЦ.
Начать дискуссию