Росстат: сколько времени уходит на поиск работы у выпускника

Ведомство поделилось данными о трудоустройстве выпускников: способах и сколько в среднем на это уходит времени.

По данным выборочного исследования Росстата, треть выпускников трудоустраиваются посредством обращения к друзьям, родственникам или знакомым. Второй по популярности способ поиска работы – непосредственное обращение к работодателю.

Каждый третий выпускник устраивается на работу в течение 1 месяца. При этом у некоторых возникают сложности с трудоустройством. 4,6 месяца – столько в среднем уходит времени на поиск работы.

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