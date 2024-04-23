ФАС будет следить за ценами на куриные яйца к Пасхе

Производителей куриных яиц и продавцов предупредили, что нужно соблюдать антимонопольный запрет на повышение цен.

В первом квартале 2024 года производители куриных яиц снизили оптово-отпускные цены. Однако Федеральная антимонопольная служба считает, что высокий спрос на этот продукт в связи с предстоящим праздником Пасхи может привести к необоснованному росту цен.

Учитывая возможное увеличение спроса на куриные яйца в связи с предстоящим праздником Пасхи, ФАС обращает внимание участников рынка на необходимость сдерживания цен на социально значимые продукты в интересах потребителей и соблюдения принципов ответственного ценообразования, — сказано на сайте ведомства.

Если производители будут снижать отпускные цены, то и торговые сети должны корректировать свою ценовую политику в сторону уменьшения стоимости продукта для потребителей.

ФАС предупреждает, что к нарушителям будут приняты меры антимонопольного реагирования.