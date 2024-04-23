Назван инфоповод года в категории «Потребительские товары»

Новость о халяльной шоколадке «Аленка» стала инфоповодом года.

«Медиалогия» подвела итоги ежегодного исследования и заключила: новость о том, что кондитерский холдинг «Объединенные кондитеры» получил первый сертификат халяль от аккредитованного органа по сертификации «Роскачество-Халяль», стала инфоповодом года в номинации «Потребительские товары».

В октябре прошлого года крупнейший кондитерский холдинг России «Объединенные кондитеры» получил сертификат халяль на часть продукции фабрики «Красный октябрь». Он стал первым в нашей стране, внесенным в федеральную госинформсистему Росаккредитации.

Сертификат выдан на серийный выпуск конфет «Аленка», «Грильяжные», «Козиначки с солью», «Птичье молоко», шоколад «Аленка», шоколад горький «Бабаевский» элитный и другую продукцию.

Проверка процессов производства и готовой продукции проходила как силами специалистов подведомственного органа по сертификации Роскачества в сфере систем менеджмента качества, так и ведущими в нашей стране экспертами в области шариата.

Продукция «Красного Октября» в целях получения сертификата не претерпела рецептурных изменений и продолжает сохранять свои вкусовые свойства и качество.

По данным «Медиалогии», в СМИ вышло более 600 сообщений об этом инфоповоде.